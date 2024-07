Canal+ lance le mode "Tribunes" pour regarder le foot sans commentaires

Depuis hier soir, et la rencontre entre Everton et Liverpool en Premier League, Canal+ propose un mode sans commentaires, mais avec l'ambiance du stade. Une idée géniale pour les amateurs de ballon rond qui veulent discuter entre amis ou ne plus entendre les journalistes de la chaîne cryptée.

myCANAL coupe le micro

Nouveau : Découvrez le mode Tribunes sur vos matchs de Premier League dès le 24/04/2024.

Si vous avez regardé Canal+ ce week-end, vous avez certainement vu la bande-annonce « Juste le son du stade, juste le foot et vous. ». Il s'agissait du mode « tribunes », qui a fait ses débuts ce mercredi sur les chaînes Canal+ et l'application MyCanal.



De quoi être, comme au stade, en immersion totale. On attend plus que l'application visionOS pour choisir sa place.



Seul bémol, cette nouveauté ne concerne que les rencontres du championnat anglais. Canal+ n'a pas précisé si l'option serait prochainement étendue à l'ensemble des matchs de Ligue 1, Ligue des champions, Ligue Europa, etc.

Les supporters savent certainement qu'un mode équivalent existe depuis 2021 sur Prime Video avec « Stadium FX », qui fonctionne à la fois pour la Ligue 1 et les matches de tennis de Roland-Garros. Même beIn Sports le propose en France depuis plus de dix ans, mais que pour certains matchs.

Commment passer au mode "tribunes"

Vous pouvez basculer facilement du mode Tribunes au mode Commentaires via les options audio de votre programme d'après la page de support.

Pour activer le mode Tribunes , sélectionnez la piste audio "Version Originale"

Pour retrouver le mode Commentaires , sélectionnez la piste audio "Version française"

Nous avons testé la fonctionnalité sur iPhone et Apple TV avec succès.

Télécharger l'app gratuite myCANAL

