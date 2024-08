Les nouveaux frais de douane chinois pourraient faire très mal à Apple

Les premières victimes de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sont sans aucun doute les entreprises. Alors que le marché chinois est l’un des plus importants pour Apple, le géant californien pourrait bientôt être confronté à de nouveaux frais d’importation bien plus élevés que ceux actuellement en place. Cette décision de la Chine pourrait être une réponse au gouvernement de Joe Biden qui a décidé de faire la même chose avec les produits qui viennent de Chine !

Apple au cœur de la guerre commerciale

La récente annonce de la Maison Blanche concernant des augmentations des droits de douane sur certains produits chinois a créé une onde de choc dans le monde économique. Cette nouvelle stratégie, perçue par beaucoup comme une tentative de ralentir les succès industriels de la Chine, vise particulièrement les secteurs des voitures électriques et des semi-conducteurs. Ces mesures, bien qu'ayant pour but de promouvoir le « Made in USA », pourraient avoir des conséquences graves pour des géants comme Apple qui sont présents en Chine.



Le gouvernement américain de Biden semble déterminé à encourager la production nationale en imposant des droits de douane très élevés sur les importations chinoises. Actuellement, les droits de douane sur les voitures électriques chinoises s'élèvent à 25 %, mais ce taux passera à 100 %. Les droits de douane sur les puces seront doublés, tandis que ceux sur les batteries EV en aluminium, acier et lithium-ion seront triplés.

La Chine n'a pas tardé à réagir à cette annonce, accusant l'administration Biden de tenter de « réprimer » son économie. Le pays menace de prendre des mesures de rétorsion, ce qui pourrait déclencher une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales.



Si la Chine met ses menaces à exécution, cela pourrait s'avérer catastrophique pour Apple. La firme de Cupertino produit une grande partie de ses appareils en Inde et au Vietnam, mais la demande croissante sur le marché chinois pourrait la contraindre à augmenter sa production en Chine. Une telle mesure serait nécessaire pour éviter des droits de douane plus élevés si elle devait importer des produits dans ce pays depuis d'autres sites de production asiatiques.



L'augmentation de la production en Chine pour éviter les nouveaux frais d’importations irait à l'encontre des efforts de diversification des chaînes d'approvisionnement qu'Apple a mis en place pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. De plus, cela pourrait entraîner une hausse des coûts de production, coûts qui seraient probablement répercutés sur les consommateurs.



Source