Overboard créé des widgets dynamiques de site web sur Vision Pro

Les fans des « Web Clips » d'Apple, apparus dans Mac OS X Leopard, sorti en 2007, ont l'occasion de revivre cela sur le Vision Pro avec l'app Overboard.



Cette fonction permettait aux utilisateurs de transformer n'importe quelle partie d'un site web en un widget vivant qui pouvait ensuite être ajouté à Dashboard et se mettait à jour en temps réel. Si Apple a tué le Dashboard, le studio Clever Bytes a redonné vie aux « Web Clips » sur visionOS.

Le principe d'Overboard

Transformez n'importe quelle partie d'un site web en widget.

L'application Overboard est tout bonnement géniale. Simple, elle fait exactement ce qu'elle dit, et elle le fait bien. Vous ouvrez une page web, vous choisissez une partie et vous l'enregistrez sous forme de widget "vivant".



Ensuite, Overboard permet d'afficher tous vos widgets dans l'application et les ouvrir individuellement dans des fenêtres distinctes. Idéal pour les placer dans votre environnement, afin de garder un oeil dessus en permanence.



C'est pratique, on se demande comment Apple n'y a pas (re)pensé. Vous pouvez l'utiliser pour des services qui n'ont pas encore d'application Vision Pro comme ChatGPT, Instagram, Facebook, Spotify, Netflix et bien d'autres. Il n'y a aucune limite.

Comment utiliser Overboard

Ouvrez votre site préféré depuis Overboard

Sélectionnez la partie de la page que vous souhaitez conserver

Appuyez sur le bouton avec les petits carrés pour l'enregistrer

Ouvrez le widget et placez-le n'importe où

Profitez !

Démonstration d'Overboard

Télécharger Overboard

Overboard est disponible dès aujourd'hui sur l'App Store pour l'Apple Vision Pro. Évidemment, l'app n'est visible que sur l'App Store US, le casque n'étant pas encore sorti ailleurs, mais cela ne devrait plus tarder. Comme vu lors de notre test du Vision Pro, il est possible de l'acheter sur Internet et de l'utiliser en créant un compte App Store américain.



Overboard coûte 7,99 € et ne nécessite pas d'achats in-app supplémentaires. Si vous utilisez régulièrement un casque Apple, c'est un utilitaire à considérer !

Télécharger Overboard à 7,99 €