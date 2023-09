Avant l’arrivée d’Apple sur le marché de la réalité virtuelle, Meta avec ses casques Quest était considéré comme « le roi » du marché. Avec l’annonce du Vision Pro, tout a changé, Apple a bousculé les codes avec un produit révolutionnaire où l’interaction se fait avec les mains et où la réalité mixte devient une base. Toutefois, Mark Zuckerberg n’a pas dit son dernier mot, le patron de Meta serait en train de préparer un concurrent au Vision Pro !

Le Vision Pro pourrait avoir un concurrent « solide » dans quelques années

Selon un récent rapport, Meta et LG travaillent ensemble pour élaborer une réponse convaincante au Vision Pro, le casque de réalité mixte annoncé par Apple le 5 juin 2023. Les rumeurs initiales évoquaient simplement des pourparlers entre Meta et LG Display, cependant, il semble que la collaboration s’étende bien au-delà. C’est désormais l’ensemble du groupe LG qui sera impliqué dans ce projet ambitieux. Alors que LG Electronics prendra en charge l’assemblage du nouveau casque, LG Energy et LG Innotek fourniront des composants essentiels tels que les batteries. La pièce maîtresse de ce casque proviendra de LG Display qui fournira les écrans Micro OLED.



Apple, avec son Vision Pro, mise sur une expérience premium pour séduire les consommateurs. Meta, quant à elle, vise une stratégie à deux volets, ciblant à la fois le haut de gamme et l’entrée de gamme. Le lancement du casque co-conçu par Meta et LG est prévu pour 2025, avec un tarif avoisinant les 2 000 $. À titre de comparaison, le Meta Quest Pro actuel est proposé à 999 $ et le futur Meta Quest 3 sera accessible à 499 $.

Le Vision Pro d’Apple, vendu avec ses spécifications impressionnantes, intègre un écran Micro OLED offrant une résolution supérieure à 4K par œil, 12 caméras, 5 détecteurs, et 6 micros. Il est propulsé par une puce M2 et une nouvelle puce R1. Face à cela, le Meta Quest Pro actuel semble dépassé avec un écran LCD 2K pour chaque œil, seulement cinq caméras, et une architecture basée sur la puce Snapdragon XR2.



Des entreprises comme Fantastical, Widgetsmith et Spool makers explorent déjà les possibilités offertes par l’Apple Vision Pro. En augmentant son tarif, Meta semble déterminée à offrir une expérience comparable, voire supérieure, à celle d’Apple.



La branche « Reality Labs XR » de Meta, confrontée à une baisse de ses revenus, mise gros sur ce nouveau projet. Selon certains analystes, Apple pourrait vendre jusqu’à 400 000 unités de son Vision Pro d’ici la fin de 2024, mettant la pression sur Meta pour qu’elle offre une alternative solide.



La bataille pour dominer le marché de la réalité mixte ne fait que commencer et l’alliance Meta-LG pourrait donner à Apple une compétition féroce.



