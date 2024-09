Apple met à jour son jeu d'échecs sur macOS 15 Sequoia

Lors de la WWDC 24 de cette semaine, Apple a annoncé macOS Sequoia, également appelée macOS 15. Cette mise à jour majeure s'accompagne de nombreuses évolutions, notamment de nouvelles possibilités de positionner automatiquement les fenêtres, de refléter votre iPhone sur l'écran du Mac avec un contrôle total ou encore les avancées en matières d'IA. Comme toujours, des surprises se cachent dans le nouveau logiciel, comme une version remaniée du jeu d'échecs préinstallé sur tous les Mac.

Un jeu d'échecs plus réaliste

Avec macOS Sequoia, le jeu d'échecs d'Apple a été reconstruit avec de nouveaux graphismes plus modernes, basés sur l'API Metal du constructeur. Résultat, l'arrière-plan brillant a été remplacé par un nouveau dégradé granuleux, tandis que l'échiquier et les pièces présentent désormais des textures plus lumineuses et bien plus réalistes.



Cependant, alors que la version précédente du jeu proposait quatre styles de plateau différents, la nouvelle version n'en propose que trois : Bois, Marbre et Métal (l'herbe a été supprimée). On ne peut plus non plus changer de style à la volée.

Malgré ces deux bémols, on ne peut qu'être ravi de voir Apple soigner ce jeu classique de macOS.



Pour ceux qui ne le connaissent pas, le jeu d'échecs d'Apple remonte à l'époque de NeXTSTEP, le prédécesseur de Mac OS X, et a ensuite été porté sur les dernières versions du système d'exploitation. Pour mémoire, la dernière mise à jour du jeu remonte à 2012, avec la sortie d'OS X Mountain Lion. À l'époque, le jeu avait bénéficié de l'intégration du Game Center et d'améliorations graphiques mineures.



Une disette de douze ans qui prend fin grâce à Sequoia.

Les autres nouveautés de macOS Sequoia

Avec macOS 15 Sequoia, si vous aviez raté nos différents articles, sachez que les fonctionnalités de continuité entre le Mac et l'iPhone vont plus loin. On peut désormais non seulement de recopier l'écran de son iPhone sur son Mac (ce qui était déjà possible depuis 2016), mais aussi interagir avec l'écran de l'iPhone depuis l'ordinateur.



Apple a également introduit une application Mots de passe autonome avec macOS Sequoia, permettant aux utilisateurs de gérer facilement leurs mots de passe sans avoir recours à des applications tierces. Surtout, un peu plus tard dans l'année, Apple Intelligence offrira au Mac de nombreuses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour faciliter la production écrite, la génération d'images, le résumé des notifications et bien plus encore.



macOS Sequoia sera disponible au public cet automne, avec certainement de nouveaux Mac M4. Un aperçu pour les développeurs est d'ores et déjà disponible, tandis qu'une version bêta publique sera publiée le mois prochain.