Bons plans iOS : Bookends, RRR 2, Car Mechanic Tycoon et Sparky

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Bookends, RRR 2, Car Mechanic Tycoon et Sparky. L'occasion d'économiser 48€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Promotions iOS :

Sparklite (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.02, 1,1 Go, iOS 13.1, Playdigious) passe de 6,99 € à 1,99 €. Sparklite est un roguelite d'action-aventure se déroulant dans un monde fantaisiste en perpétuelle évolution grâce à la génération procédurale. Une sorte de Zelda revisité avec des mécaniques modernisées grâce à un arsenal rempli de gadgets, d’armes et d’équipement en tous genres. Beau et facile à prendre en main, Sparklite est doté d'une grande rejouabilité avec une belle variété d'ennemis et de mini-donjons dès le début.



Si vous aimez les titres comme Legend of Mana ou Zelda, c'est un jeu à ne pas manquer. Télécharger Sparklite à 1,99 €





ForzaTune Pro (App, iPhone / iPad, v6.4.7, 26 Mo, iOS 13.0, FlameFront Studios) passe de 6,99 € à 5,99 €. Il existe de nombreuses façons de régler les moteurs dans Forza, mais si vous voulez gagner le dixième de seconde qu'il vous manque, ForzaTune Pro est l'application qu'il vous faut.



Que vous prépariez une Mustang pour Laguna Seca ou une Supra pour les rues de Mexico, vous bénéficiez d'un réglage de base calculé par des experts, y compris le rapport de vitesse.



Cette version pro vous permet d'effectuer des réglages en fonction de la voiture, du circuit ou de la surface, et comprend des types de réglages supplémentaires pour Motorsport et Horizon. Vous bénéficiez également d'un calculateur de rapport de vitesse intelligent, de la possibilité de sauvegarder les réglages et d'un contrôle plus fin de l'équilibre des réglages. Télécharger ForzaTune Pro à 5,99 €





Music Library Tracker (App, iPhone / iPad, v2.1, 10 Mo, iOS 15.0, Dodo Apps) passe de 3,99 € à 1,99 €. Music Library Tracker garde un œil sur votre bibliothèque musicale et surveille automatiquement les ajouts, les suppressions et toutes les modifications apportées à vos chansons, ainsi que les mises à niveau de Spatial Audio. Avec la popularité croissante du streaming, il est très facile de modifier les métadonnées des chansons ou de les faire disparaître à l'expiration des contrats de licence ; avec Music Library Tracker, vous saurez toujours quand quelque chose change dans votre bibliothèque. Télécharger Music Library Tracker à 1,99 €





Recolla (App, iPhone, v1.2.5, 23 Mo, iOS 17.0, Seohyeon Lee) passe de 1,99 € à 0,99 €. Une app qui s'appuie sur l'analyste d'un grand nombre de vieilles photos des années 1800 à 1900 pour créer 12 filtres vintages superbes. Si vous souhaitez vous démarquer sur les réseaux sociaux, c'est avec Recolla ! Télécharger Recolla à 0,99 €





Chronicles of The Ancients (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.1, 118 Mo, iOS 12.4, Laurand Osmeni) passe de 4,99 € à 0,99 €. Chronicles of the Ancients - un jeu éducatif et immersif unique qui met à votre portée la riche tapisserie des civilisations anciennes. Avec Chronicles of the Ancients, vous explorerez les merveilles des villes anciennes, notamment Babylone, Uruk, Ur, l'Égypte, Akkad, Thèbes, Athènes, Rome, l'Illyrie, la Chine, le Japon, les Aztèques, les Incas, les Mayas, l'Inde et les terres vikings, chacune d'entre elles prenant vie grâce à des cartes illustrées et animées.



Ce n'est pas le plus beau, mais il est très intéressant. Attention, il faut lire l'anglais. Télécharger Chronicles of The Ancients à 0,99 €





Titan Quest HD (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.0.5339, 1,7 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 8,99 € à 0,99 €. Initialement sorti sur PC en 2006, Titan Quest est un action RPG qui a conquis les joueurs avec son univers mythologique et son action intense. Après s’être échappés de leur prison, les Titans sont déchaînés et font des ravages sur terre. Les Dieux ont besoin d’un héros pour mener cette lutte épique. La victoire ou la défaite déterminera le destin de l’Humanité et de l’Olympe. Certainement l'un des meilleurs hack & slash qui existe à l'heure actuelle, à la hauteur des Diablo et Baldur's Gate. Télécharger Titan Quest HD à 0,99 €





Jeux gratuits iOS :

Car Mechanic Tycoon (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, 9 Mo, iOS 14.0, P.C. van Dieren) passe de 3,99 € à gratuit. Car Mechanic Tycoon vous propose de devenir le propriétaire d'un garage automobile. Acceptez les commandes des clients, embauchez des employés et, surtout, réparez les voitures des clients. Attention, il faut gérer les stocks, commander les bonnes pièces, laisser vos employés se reposer quand nécessaire et plus encore. Vous pouvez même communiquer avec d'autres joueurs pour créer de nouveaux projets pour développer votre entreprise. Télécharger le jeu gratuit Car Mechanic Tycoon





Macrocosm (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.0, 132 Mo, iOS 10.0, Solaria Software LLC) passe de 3,99 € à gratuit. Venez explorer le Macrocosme et passez de l'atome à l'empire galactique ! Macrocosm propose sept étapes de jeu interconnectées qui vous permettent d'en avoir sept fois plus pour votre argent. En progressant dans chaque étape, vous vous donnez un coup de pouce dans l'étape suivante. Passez d'une étape à l'autre à tout moment et voyez comment vous vous débrouillez pour trouver le chemin le plus rapide dans le classement ! Télécharger le jeu gratuit Macrocosm





Applications gratuites iOS :

Bookends (App, iPhone / iPad, v4.0.2, 76 Mo, iOS 15.0, Sonny Software, LLC) passe de 10,99 € à gratuit. Bookends est l'application de gestion des références ultime, plus complète que Zotero. Gratuitement, elle offre la possibilité de chercher directement sur des sites en ligne (arXiv, Google Books, Google Scholar, JSTOR, Library of Congress, PubMed, PubMed Central et Semantic Scholar) ou utiliser le navigateur intégré (compatible avec EZProxy) pour télécharger des PDF et des métadonnées de référence, d'utiliser des identifiants uniques tels que DOI, PMID, ISBN ou arXiv id pour remplir automatiquement les références, d'annoter des PDF, de numériser des codes-barres, etc. Si vous aimez, une version payante (en une fois) permet d'aller encore plus loin, en ne limitant plus les fonctionnalités. Télécharger l'app gratuite Bookends





RRR 2 (App, iPhone / iPad, v1.2, 500 Mo, iOS 10.0, PLASTIEK) passe de 1,99 € à gratuit. RRR 2 est une bande dessinée numérique unique en son genre, avec des animations en temps réel et un contrôle de l'angle de vue.



Une histoire interactive qui mélange 2D et 3D pour un rendu assez incroyable, avec de jolis effets et des contrôles à la fois intuitifs et amusants. Par exemple, vous pouvez incliner l'iPad ou l'iPhone pour voir des détails supplémentaires dans la bande dessinée. On attend le troisième épisode ! Télécharger l'app gratuite RRR 2





Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.7, 6 Mo, iOS 13.0, Sergei Shpygar) passe de 2,99 € à gratuit. L'app Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Très pratique pour effectuer des calculs rapides n’importe où.





Calvier est même compatible avec le mode sombre. Télécharger l'app gratuite Calcvier