Un homme appelle les secours alors qu'il est emporté par la mer en Australie

L'Apple Watch est souvent considéré comme un ange gardien qu'on porte à son poignet, une nouvelle histoire qui s'est déroulée en Australie montre une nouvelle fois à quel point la montre connectée d'Apple peut littéralement tout changer. Un récent rapport d'un média local raconte l'histoire de Rick Shearman qui s'est retrouvé en difficulté dans une mer agitée du côté de Tallow Beach en Australie. Grâce à son Apple Watch Ultra et sa connectivité cellulaire, il a pu être sauvé d'une situation dans laquelle il était condamné.

L'Apple Watch a encore participé à un miracle

Un incident dramatique s'est déroulé à Tallow Beach, en Australie, où un homme nommé Rick Shearman, un surfeur expérimenté, a failli perdre la vie lors d'une session de bodysurf. Ce jour-là, Shearman s'est retrouvé dans une zone où les vagues étaient particulièrement violentes, bloquant toute possibilité de se déplacer dans l'eau, ce qui a rapidement mis Shearman en difficulté.



Alors qu'il était emporté par de fortes vagues chaque minute qui passait, Shearman a commencé à sérieusement paniquer et perdre son sang-froid. En plus de la perte de contrôle face à la mer déchaînée, il a ressenti des crampes sévères alors qu'il était encore sous l'eau, ce qui a empiré la situation. Malgré ses compétences avancées en surf et en natation, il a compris qu'il était en réel danger après de longues minutes sans succès pour rejoindre la rive.

Pendant ce temps, son ami resté sur la plage, croyant qu'il était sorti de l'eau, ne s'inquiétait pas et n'a pas donné l'alerte, laissant Shearman seul face à cette situation périlleuse. Heureusement, le surfeur portait une Apple Watch Ultra, un modèle spécialement conçu pour résister à des immersions jusqu'à 50 mètres de profondeur et doté d'une connexion cellulaire intégrée. La célèbre montre connectée lui a permis de contacter directement les services d'urgence australiens alors qu'il était toujours en mer.



Les secours en ligne avec lui pendant une heure ont réussi à le localiser et à le sauver par hélicoptère. Les sauveteurs ont indiqué dans le rapport d'ABC News l'importance cruciale qu'a eue l'Apple Watch dans le sauvetage. Selon l'un d'eux, "une opération de ce type en haute mer peut prendre des heures, voire des jours et les chances de survie diminuent considérablement lorsque la nuit tombe".



Shearman a exprimé sa gratitude la plus sincère envers la technologie de l'Apple Watch, reconnaissant que sans cette montre, il n'aurait peut-être pas survécu. Désormais sain et sauf, Rick Shearman a repris sa vie et espère que son histoire sensibilisera les amateurs de sports nautiques à l'importance de la sécurité et de la technologie en mer.

Rick Shearman après son sauvetage

