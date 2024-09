À quelques mois des élections présidentielles aux États-Unis, les américains savent déjà (dans la majorité) pour qui ils vont voter début novembre. Cependant, certains hésitent encore et cherchent des informations autour des programmes et promesses des candidats. Une récente affaire autour de l’assistant vocal Alexa a fait un petit scandale médiatique aux US. L’assistant d’Amazon a eu pendant plusieurs jours un discours très favorable à la candidate démocrate, Kamala Harris. Une situation jugée inadmissible par Amazon et rapidement corrigée ! Est-ce l’œuvre d’un développeur d’Amazon qui s’inquiète de la position dominante de Donald Trump dans plusieurs États clé ?

Alexa serait plus démocrate que républicaine

À l’approche de l’élection présidentielle américaine, une polémique a éclaté autour de l’assistant vocal d’Amazon, Alexa. Même si l’entreprise affirme que son assistant n’a aucune position politique, plusieurs utilisateurs d’enceintes Écho ont relayé des réponses troublantes concernant Kamala Harris, la candidate démocrate en lice après le retrait de Joe Biden de la course pour un second mandat.



Selon plusieurs vidéos partagées sur Facebook, X et Instagram, Alexa aurait répondu différemment à des questions sur les candidats Donald Trump et Kamala Harris. Lorsque des utilisateurs lui demandaient son avis sur Trump, Alexa répondait qu’elle ne pouvait pas promouvoir de parti ou de candidat spécifique. Cependant, lorsqu’interrogée sur Harris, l’assistant vocal donnait parfois des raisons pour lesquelles il serait pertinent de voter pour elle, la décrivant comme une « candidate compétente avec un bilan éprouvé. »

De nombreuses réactions d’utilisateurs

Cette situation a provoqué de vives réactions, certains utilisateurs accusant Amazon de favoriser la candidature de Kamala Harris. Des spéculations ont circulé sur le fait qu’Alexa aurait été « briefé » en interne pour promouvoir la candidate démocrate en toute discrétion, une accusation grave dans la mesure où un assistant vocal doit rester neutre sur les questions politiques, surtout en période électorale.



Il s’agit de la première fois qu’Alexa semble prendre position dans une élection présidentielle. Lors des élections précédentes, qui opposaient Donald Trump à Hillary Clinton et à Joe Biden, Alexa n’avait jamais affiché de parti pris, même lorsque les sondages donnaient Trump vainqueur.



Amazon a rapidement réagi face à la controverse, un porte-parole de la société a précisé que cette erreur avait été corrigée rapidement et a réitéré l’engagement d’Amazon à maintenir une neutralité totale de son assistant vocal sur les questions politiques. L’entreprise continue de travailler à l’amélioration de ses systèmes pour identifier et bloquer les contenus contraires à ses politiques.



Cependant, les vidéos largement relayées montrent qu’Alexa justifiait le vote pour Kamala Harris en mettant en avant son expérience et son engagement envers des valeurs progressistes. Dans une autre vidéo, Alexa décrivait Kamala Harris comme une femme de couleur avec une stratégie complète pour combattre l’injustice raciale et les inégalités, une présentation nettement valorisante pour la candidate.



Contrairement à Alexa, ni Siri, ni Google Assistant, ni même les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT ou Gemini n’ont pris parti pour un candidat dans le cadre de cette élection.