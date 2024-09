Apple met à jour le firmware de l'Apple Pencil Pro (0.1.40)

Apple vient de publier une mise à jour du firmware pour l'Apple Pencil Pro, qui a été lancé plus tôt cette année aux côtés des derniers modèles d'iPad Pro M4. Cette mise à jour porte le numéri 0.1.40, contre 0.1.33 auparavant.

Quelles nouveautés pour la mise à jour ?

Pour l'instant, Apple n'a pas communiqué d'informations sur les fonctionnalités, correctifs ou améliorations inclus dans cette mise à jour, car la société ne publie généralement pas de notes de version pour les nouvelles versions logicielles de l'Apple Pencil. Pour installer la mise à jour, il suffit de connecter l'Apple Pencil Pro à votre iPad.

L'Apple Pencil Pro, vendu au prix de 149 €, est le dernier modèle de la gamme de stylets d'Apple et propose plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que les gestes de pression, double tap, la rotation de la pointe ("barrel roll"), le retour haptique et l'intégration avec "Localiser". Il est compatible avec les modèles d'iPad Air M2 et d'iPad Pro M4.



Nul doute que la nouvelle version améliore la stabilité et s'occupe de la compatibilité avec iPadOS 18 à venir lundi 16 septembre pour le grand public.