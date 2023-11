Apple publie le firmware 10M5164 pour l'Apple Pencil USB-C

Apple a publié la première mise à jour du firmware pour l'Apple Pencil USB-C sorti la semaine dernière. Le nouveau logiciel porte le numéro de version 10M5164, mais n'est pas disponible pour les deux autres stylets de la marque américaine.

Aucune nouveauté annoncée

Rien n'indique quelles fonctionnalités, corrections ou mises à jour sont incluses dans le micrologiciel, et Apple ne fournit pas de notes de mise à jour pour les versions logicielles de l'Apple Pencil. Mais une semaine après le lancement de l'Apple Pencil USB-C, il y a fort à parier qu'il s'agit de correctifs.

Si vous aviez raté notre présentation, l'Apple Pencil USB-C est presque identique à l'Apple Pencil 2 d'un point de vue design, mais il est plus court et dispose d'un port USB-C caché pour le chargement et l'appairage. Il n'est pas en mesure de se recharger sans fil et il lui manque certaines des fonctionnalités disponibles sur les modèles Apple Pencil plus onéreux, comme la sensibilité à la pression. L'Apple Pencil 1 propose d'ailleurs cette fonction.



Apple ne dispose pas d'une procédure établie pour la mise à jour du matériel Apple Pencil, mais dans le cas de l'Apple Pencil USB-C, il suffit de le connecter à un iPad à l'aide d'un câble USB-C et d'allumer l'iPad pour que le nouveau logiciel soit téléchargé. Rappelons enfin que l'Apple Pencil 2023 coûte 95 € et que les différences avec les Apple Pencil 1 et 2 sont nombreuses.