Le compte officiel d'OpenAI piraté pour une arnaque crypto sur X

Une mauvaise surprise pour OpenAI. Lundi soir, le compte @OpenAINewsroom, qui relaie les actualités de la société d'IA et compte près de 54 000 abonnés, a été détourné pour promouvoir une cryptomonnaie frauduleuse. Un incident embarrassant qui rappelle la vulnérabilité des réseaux sociaux face aux pirates.

Une fausse crypto "$OPENAI"

Le tweet problématique, posté à 00h24 heure de Paris et depuis supprimé, annonçait le lancement d'un prétendu token "$OPENAI" faisant le lien entre l'IA et la blockchain. "Tous les utilisateurs d'OpenAI peuvent réclamer une part de la quantité initiale de $OPENAI", promettait le message, assurant que détenir ces jetons donnerait accès aux futurs programmes bêta de l'entreprise.

Un lien renvoyait vers un site imitant celui d'OpenAI, à une adresse sans rapport. Sur cette page, un bouton "Réclamer $OPENAI" invitait les visiteurs à connecter leur portefeuille de cryptomonnaies, vraisemblablement pour dérober leurs identifiants.

Une vague de piratages inquiétante

OpenAI et X n'ont pas encore réagi à l'incident. Le compte piraté n'a rien posté depuis pour expliquer ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la première fois que des profils liés à OpenAI sont détournés pour ce genre d'arnaques.

En juin dernier, le compte de Mira Murati, CTO d'OpenAI, avait relayé un message similaire sur ce token "$OPENAI" imaginaire. Et il y a trois mois, ceux de Jakub Pachocki et Jason Wei, respectivement chercheur en chef et chercheur chez OpenAI, avaient subi le même sort.

Plus largement, de nombreux comptes de personnalités et d'entreprises tech ont été piratés ces dernières années sur X (ex-Twitter) pour promouvoir des arnaques crypto. En 2020, un hack visant Apple, Elon Musk ou Joe Biden avait fait particulièrement parler de lui.

Une menace bien réelle

Selon le FBI, les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars dans des escroqueries aux cryptomonnaies en 2023, soit 45% de plus qu'en 2022. Et 2024 s'annonce pire, avec déjà 2,5 milliards envolés au premier semestre d'après la FTC.

Face à ce fléau, les géants de la tech semblent encore mal armés. Le piratage du compte OpenAI Newsroom, créé début septembre, en est la preuve. Il est urgent qu'X et ses pairs renforcent la sécurité de leurs plateformes. Sans quoi la confiance des utilisateurs, déjà écornée, risque de s'effriter encore plus.