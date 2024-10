La Belgique permet de choisir son routeur au lieu de la box du FAI

Depuis le lancement de la Freebox au début des années 2000, les box internet fournies par les opérateurs sont la norme en France. Pourtant, ce n'est pas une obligation technique pour accéder à Internet. Cette spécificité est, une fois n'est pas coutume, française. Dans la plupart des autres pays, les clients peuvent choisir et utiliser librement leur propre modem, sans passer forcément par le matériel d'un Free, Orange, Bouygues ou SFR. Et bien les belges s'en affranchissent !

Avantages des box alternatives

En Belgique, une nouvelle réglementation, relayée par RTBF et repérée par nos amis de MacG, permet désormais aux utilisateurs de remplacer la box de leur opérateur par un modem-routeur plus performant, offrant une connexion Wi-Fi de meilleure qualité et davantage de fonctionnalités personnalisables. Si vous vouliez le Wi-Fi 7 par exemple, c'est très facile, contrairement à la France où le client déjà engagé n'est pas prioritaire pour avoir une box dernière génération. Mieux, cela permet d'accéder à des sites bloqués par les FAI.



Ne parlons pas des coûts, le boîtier étant souvent loué quelques euros par l'opérateur au consommateur.

La Freebox Ultra v9

A quand en France ?

Dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, les consommateurs ont déjà cette liberté de choisir leur équipement. En France, certains opérateurs sont plus flexibles que d’autres : Bouygues Telecom permet de débrancher sa Bbox en configurant un paramètre VLAN pour un modem alternatif. Chez Orange et SFR, cette option est plus complexe. Quant à Free, le passage de la Freebox en mode bridge est recommandé, bien que la démarche reste assez technique.

La France est donc en retard par rapport à ses voisins européens dans l’ouverture aux box alternatives, mais elle est aussi celle qui propose les forfaits les moins chers.



Après le player TV alternatif qui commence à se démocratiser (une Apple TV fait très bien l'affaire, de même qu'un téléviseur connecté), voici le début de la fin des box des FAI. Qui est pour ?