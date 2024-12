Un calendrier pour les puces M5 et un changement majeur

1 com

L’analyste spécialiste de la chaîne d’approvisionnement, Ming-Chi Kuo, a révélé de nouveaux détails sur le calendrier de production des puces M5, qui devraient équiper les futurs Macs ainsi que les serveurs d’intelligence Apple. Selon lui, le déploiement commencera l’année prochaine et se fera par étapes. Mais surtout, Apple prépare une petite révolution dans la conception de ces futurs processeurs.

Calendrier de production des puces M5

Voici d’abord le programme de mise en production des différentes variantes du futur SoC d’Apple :

M5 standard : production de masse prévue pour la première moitié de 2025.

: production de masse prévue pour la première moitié de 2025. M5 Pro et M5 Max : production prévue pour la seconde moitié de 2025.

: production prévue pour la seconde moitié de 2025. M5 Ultra : production de masse attendue en 2026.

Ces délais suggèrent un lancement des Macs M5 dans un ordre similaire à celui des modèles M4.

Prévisions de lancement des Macs M5

MacBook Pro : mise à jour probable avec les puces M5 en octobre 2025.

: mise à jour probable avec les puces M5 en octobre 2025. MacBook Air : mise à jour attendue avec la puce M5 au premier semestre 2026.

: mise à jour attendue avec la puce M5 au premier semestre 2026. Mac Studio et Mac Pro : mises à jour prévues pour la fin 2026 ou 2027.

Il n’est pas encore clair si les iMac et Mac mini seront actualisés en 2025, car ces modèles ne sont pas systématiquement mis à jour chaque année.

Déploiement des puces M4 en comparaison

Les Macs M4 ont suivi un schéma similaire :

En octobre 2023, Apple a présenté des mises à jour avec les puces M4 pour les MacBook Pro, iMac et Mac mini.

Le MacBook Air devrait être mis à jour d’ici mars 2024.

Les Mac Studio et Mac Pro équipés des puces M4 Max et/ou M4 Ultra sont attendus pour mi-2025 à fin 2025.

Les avancées technologiques des puces M5

Les puces M5 utiliseront le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC (N3P), offrant les habituelles améliorations en termes de performance et d’efficacité énergétique par rapport aux puces M4.

Mais ce n’est pas tout, Apple travaille également sur des variantes spécifiques pour ses serveurs d’intelligence artificielle.

Actuellement alimentés par les puces M2 Ultra, les serveurs d’intelligence Apple passeront aux puces M4 l’année prochaine. À plus long terme, Kuo prévoit qu’ils adopteront des puces M5 haut de gamme conçues spécifiquement pour les tâches d’inférence en intelligence artificielle. Ces puces serveur M5, également basées sur le procédé N3P, offriront de meilleures performances thermiques et disposeront d’une architecture séparée entre le CPU et le GPU, optimisée pour l’IA. Il n’est pas clair si les Mac en profiteront, mais il y a fort à parier que ce soit le cas.