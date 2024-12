Les Mac M4 boudent les écrans ultra-larges 5K2K, BetterDisplay à la rescousse

Depuis qu'Apple a sorti les nouveaux Mac M4, les utilisateurs sont globalement tous très satisfaits des performances. Si le tableau était idyllique, c'était sans compter sur une petite ombre qui arrive juste avant la nouvelle année. Comme plusieurs clients l'ont remarqué sur les forums d'Apple et Reddit, les Mac M4, dont le MacBook Pro 2024 et le Mac mini 2024, n'apprécient guère les moniteurs ultra-larges.

Effectivement, il existe un problème notable avec les moniteurs dits "5K2K" (5120 x 2160 pixels). Concrètement, les Mac M4 ne prennent pas en charge les paramètres de résolution corrects pour ces moniteurs, ce qui entraîne une interface et un texte flous. Bien que ces moniteurs fonctionnent bien avec les anciens Mac Intel et Apple Silicon jusqu'à la puce M3, ils ne fonctionnent pas en mode HiDPI lorsqu'ils sont connectés à un Mac M4.

La majorité des commentaires semblent provenir des utilisateurs de Mac mini, mais les propriétaires de MacBook Pro M4 qui ont un accessoire de ce type ont aussi la même problématique. Résultat, l'affichage est moins bon qu'avec les anciens modèles, un comble pour des clients qui ont payé le prix fort. Outre la résolution 5120 x 2160 pixels, il est également impossible d'utiliser l'option 3840 x 1620 pixels, qui est tout simplement manquante.

Des solutions de contournement existent, certains utilisateurs utilisant des outils tiers comme BetterDisplay pour activer HiDPI, bien que cette solution compromette en réduisant le taux de rafraîchissement de 75 Hz à 60 Hz.



Voici la description officielle de BetterDisplay, un utilitaire qui peut aider beaucoup de nos lecteurs, dans bien des situations.

BetterDisplay est un outil vraiment formidable ! Il vous permet de convertir vos écrans en écrans entièrement évolutifs, de gérer les remplacements de configuration d'affichage, de contrôler la luminosité et les couleurs, de proposer une mise à l'échelle de la luminosité XDR/HDR (luminosité supplémentaire au-delà de 100 % pour les écrans XDR ou HDR compatibles sur Apple Silicon et les Mac Intel - plusieurs méthodes disponibles), de passer complètement au noir, de vous aider à créer et à gérer des écrans virtuels pour votre Mac, de créer des fenêtres Picture in Picture de vos écrans et de vous offrir une multitude d'autres fonctionnalités pour gérer facilement les paramètres de votre écran comme le mode d'affichage et de couleur à partir de la barre de menus. Il peut même déconnecter/reconnecter les écrans à la volée !