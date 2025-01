L'IA DeepSeek temporairement interdite en Italie

DeepSeek, l'IA chinoise qui a surpassé ChatGPT en popularité cette semaine, fait ses débuts en tant que nouvelle intelligence artificielle à succès. L'Italie est le premier pays à interdire DeepSeek, exigeant des éclaircissements détaillés sur divers sujets. L'entreprise a un délai de 20 jours pour fournir toutes les réponses requises.

La gloire attire les problèmes

L’Autorité italienne de protection des données personnelles (GPDP) a lancé une enquête sur l’utilisation des données personnelles par DeepSeek, une startup chinoise spécialisée dans l’intelligence artificielle. L’organisme a adressé des questions à Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence et Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, leur demandant de préciser quelles données étaient collectées, à partir de quelles sources et à quelles fins. Il s’inquiète notamment de la base juridique du traitement des informations et de leur éventuel stockage sur des serveurs situés en Chine.

La GPDP souhaite également savoir si les utilisateurs sont informés de l’utilisation de leurs données et quelles sources ont été exploitées pour entraîner l’IA de DeepSeek. L’entreprise a 20 jours pour répondre à ces interrogations et voit son application être interdite sur le sol italient tant que les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes. Cette enquête intervient après des actions similaires contre OpenAI, l'intelligence artificielle américaine la plus réputée au monde. Il y a deux ans, l’Italie avait temporairement interdit ChatGPT pour des raisons de protection de la vie privée, avant d’infliger en décembre une amende de plusieurs millions d’euros à OpenAI.

DeepSeek a récemment attiré l’attention en développant un chatbot performant à moindre coût, provoquant des remous sur les marchés financiers. Son succès inquiète les régulateurs européens, qui craignent une exploitation non encadrée des données personnelles. Cette affaire souligne les défis croissants liés à la régulation de l’intelligence artificielle et la nécessité de garantir une utilisation éthique des données des utilisateurs.

La bombe DeepSeek

DeepSeek a récemment bouleversé le monde de l’intelligence artificielle en développant un chatbot aussi performant, voire supérieur à ChatGPT, tout en utilisant une fraction des ressources et des investissements nécessaires à OpenAI. Grâce à une approche optimisée de l’entraînement des modèles, une gestion plus efficace des données et une architecture innovante, la startup chinoise a réussi à créer une IA générative capable de rivaliser avec les meilleurs modèles du marché, sans disposer des gigantesques infrastructures et des milliards de dollars d’investissement de ses concurrents.



Cette prouesse technologique remet en question l’idée selon laquelle seuls les géants technologiques aux budgets colossaux peuvent dominer ce secteur. En réduisant drastiquement les coûts de calcul et d’entraînement, DeepSeek démontre qu’il est possible d’atteindre des performances de pointe avec une approche plus agile et efficiente, ce qui pourrait redéfinir l’avenir de l’IA et bousculer les leaders actuels.



