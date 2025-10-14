TP-Link a testé le Wi-Fi 8 qui arrive en 2028

Le futur du sans-fil se précise. TP-Link a présenté le tout premier prototype fonctionnel du Wi-Fi 8, marquant une avancée majeure vers la prochaine génération de connectivité attendue d’ici 2028.

TP-Link dévoile le premier prototype WiFi 8 et montre la voie d'une nouvelle ère de connectivité

TP-Link a annoncé avoir réalisé avec succès le tout premier test public d’un prototype compatible Wi-Fi 8. Cette démonstration marque une étape importante dans le développement de la prochaine génération de réseau sans fil, prévue pour être finalisée d’ici 2028. L’entreprise affirme que son prototype a réussi à établir une connexion stable et à transmettre des données dans des conditions réelles, validant ainsi plusieurs fonctionnalités clés du futur standard.

Le Wi-Fi 8 ne mise pas uniquement sur la vitesse brute. S’il promet des débits théoriques pouvant atteindre 23 Gb/s grâce à des canaux plus larges de 320 MHz, son objectif principal est d’améliorer la stabilité, la fiabilité et la gestion de nombreux appareils connectés simultanément. Cette approche vise à répondre aux besoins modernes des foyers et entreprises où les objets connectés, les consoles de jeu et les appareils mobiles se multiplient.

Selon TP-Link, les innovations du Wi-Fi 8 devraient également renforcer la couverture dans les zones difficiles et réduire les latences, un avantage crucial pour le streaming 4K, les jeux en ligne et les visioconférences. Le standard continuera de s’appuyer sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, assurant une compatibilité ascendante avec les appareils Wi-Fi 6 et 7.

Pour l’instant, cette annonce reste avant tout symbolique. Le matériel présenté est un prototype de laboratoire, et le processus de normalisation par l’IEEE est encore en cours. Mais ce premier test réussi place TP-Link parmi les acteurs les plus avancés sur le terrain du Wi-Fi 8, ouvrant la voie à une génération de réseaux encore plus rapides, plus intelligents et plus fiables que jamais.



