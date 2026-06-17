Barbie Horse Ride & Rescue : le jeu qui réalise tous vos rêves de chevaux

Si vous (ou vos enfants) avez toujours rêvé de galoper à travers des plaines infinies, de brosser des crinières soyeuses et de sauver des chevaux sauvages, Barbie Sauvetage de Chevaux (Barbie Horse Ride & Rescue) est fait pour vous. Le jeu est enfin disponible sur l’App Store et le Play Store, après des mois de test dans certaines régions. Et, suspense, le titre de PikPok est très bien réalisé !



Encore une découverte iPhoneSoft !

Un vrai fantasme d’enfance devenu réalité

Barbie™ Sauvetage de chevaux est désormais disponible partout dans le monde ! Répondez à l'appel de la vallée d'Aubelune. L'aventure, les chevaux et plein de sauvetages vous attendent. À bientôt, au ranch !

Le jeu vous plonge sans surprise au Roaming Hearts Rescue Ranch, un ranch où vous recueillez, soignez et entraînez toutes sortes de chevaux.



Au programme, les joueurs (et surtout joueuses) auront droit aux activités suivantes :

Toilettage et personnalisation : brossez, lavez, coiffez et habillez vos chevaux avec des tenues et accessoires adorables.

Sauvetage : partez à la poursuite de chevaux sauvages dans de vastes paysages ouverts.

Événements et compétitions : participez à des courses et épreuves pour gagner des récompenses.

Histoire : suivez une narrative douce qui accompagne vos aventures.

Le jeu capture parfaitement cette magie nostalgique des jouets Barbie Horse : on se sent vraiment comme quand on brossait pendant des heures la crinière de sa pouliche en plastique.

Ce qui fait briller le jeu

Une bande-son excellente : le thème qui accompagne les galops dans les plaines est tout simplement magnifique. Il donne une vraie sensation de liberté et d’aventure.

Graphismes colorés et chaleureux, très fidèles à l’univers Barbie. On en attendait franchement pas autant.

Une expérience relaxante et positive, parfaite pour les enfants comme pour les plus grands qui veulent se détendre.

Le petit point faible

Le seul vrai reproche concerne les phases de poursuite des chevaux sauvages. La maniabilité (surtout au pad virtuel) peut vite devenir frustrante, surtout si vous n’êtes pas très à l’aise avec ce type de contrôle. C’est clairement la partie la plus délicate du jeu.

Disponibilité du jeu

Le jeu est déjà jouable dès maintenant dans le monde entier sur iOS et Android. Rendez-vous sur l’App Store ou Google Play et cherchez Barbie Sauvetage de Chevaux.

Notre avis

Il s'agit là d'un très bon jeu familial, plein de charme et de douceur, qui ravira tous les amoureux de chevaux et de Barbie. Malgré quelques petites difficultés de contrôle, l’expérience reste très plaisante et addictive. Pas uniquement pour les filles !



Attention aussi au modèle économique. Il y a des achats intégrés non obligatoires, mais surtout un abonnement qui offre des avantages journaliers difficiles à avoir sans payer. De 2,99 € par semaine à 79,99 € par an.



Si vous aimez les chevaux mais pas Barbie, rappelons que l'autre grand titre du genre, certes complètement différent mais axé sur les équidés, s'appelle Red Dead Redemption.

Télécharger le jeu gratuit Barbie™ Sauvetage de chevaux