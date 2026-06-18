Midjourney Medical : une IRM du corps entier en 60 secondes grâce à l'IA

Avec son nouveau scanner ultrasonique capable de produire une image 3D complète du corps en moins d'une minute, Midjourney promet de bouleverser les standards du diagnostic médical et d'ouvrir une nouvelle ère de l'imagerie corps entier.

Midjourney Medical : scanner médical ultrasonique en 60 secondes

On connaissait Midjourney comme le studio de génération d'images IA qui avait captivé Internet ces dernières années. Le 18 juin 2026, la société californienne a annoncé un virage radical avec le lancement de Midjourney Medical, une nouvelle division entièrement consacrée à l'imagerie médicale. Son premier produit : un scanner corporel ultrasonique que l'entreprise présente comme une révolution dans le domaine du diagnostic.



L'appareil, baptisé Midjourney Scanner, fonctionne sans radiation. Le patient entre dans une plateforme, descend progressivement dans un bain d'eau à raison de cinq centimètres par seconde et traverse un anneau équipé d'environ 500 000 transducteurs ultrasonores, chacun aussi petit qu'un grain de sable. Ces capteurs émettent et captent les ondes sonores réfléchies par le corps pour reconstituer une carte 3D complète de l'organisme avec une résolution de l'ordre du millimètre.



Le résultat ressemble à une IRM classique, mais Midjourney affirme l'obtenir en moins de 60 secondes là où l'IRM traditionnelle nécessite entre 60 et 90 minutes. Le PDG David Holz a qualifié ce dispositif de "première nouvelle modalité d'imagerie corps entier depuis 50 ans". La société revendique également un coût d'utilisation nettement inférieur à celui des équipements hospitaliers actuels.

Derrière la technologie se trouve Butterfly Network, spécialiste américain des puces ultrasonores. Midjourney a signé avec cette société un accord de licence exclusif en novembre 2025, obtenant l'accès à sa technologie "ultrasound-on-chip" qui concentre des milliers de capteurs sur une surface miniaturisée.



Pour la mise sur le marché, Midjourney pense différemment du secteur médical traditionnel. L'entreprise projette d'ouvrir son premier "Midjourney Spa" à San Francisco fin 2027, un espace où chacun pourrait se faire scanner comme on consulte un médecin de ville. D'autres villes suivraient à partir de 2028. L'objectif annoncé est d'atteindre un milliard de scans par mois d'ici 2031.



Le prototype actuel nécessite encore environ 20 minutes pour un scan complet, faute de bande passante suffisante. Des discussions ont été engagées avec la FDA pour obtenir les certifications nécessaires. La prochaine étape consiste à soumettre les premiers résultats de tests cliniques à l'agence américaine.