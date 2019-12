Apple sort iOS 13.3.1 bêta + tvOS, watchOS 6.1.2 et MacOS 10.15.3

Hier à 19:39 (Màj il y a 9 heures)

Medhi Naitmazi

2

Apple vient de mettre à disposition des développeurs la première bêta d’iOS 13.3.1 pour iPhone et d’iPadOS 13.3.1 pour iPad. Dans le même temps, la firme à la pomme propose tvOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 et MacOS 10.15.3, également en bêta.

Une correction pour Temps d’écran sur iOS 13.3.1

Sans notes de version spécifiques, nous pensons qu’Apple corrigé le problème autour de la sécurité de temps d’écran. Si iOS 13.3 apportait de nouvelles possibilités pour contrôler l’utilisation d’un iPhone ou d’un iPad par les enfants, une solution de contournement avait été vite trouvée.

Pour installer la bêta, il faudra télécharger le profil développeur via le Dev Center d’Apple puis d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.



Si d’autres nouveautés se présentent, nous mettrons à jour cet article.



Du côté des autres firmwares comme tvOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 ou MacOS 10.15.3, nous n’avons rien trouvé non plus.