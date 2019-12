Fausses accusations autour du travail d'enfants sur les batteries Apple ?

Enfin ! Après 24 heures de bad buzz pour les entreprises concernées par cette plainte, Apple a tenu à réagir pour remettre les choses au clair, puisque cela impacte son image dans le monde entier. La firme californienne l’atteste haut et fort, les personnes qui l’accusent de travailler avec des sous-traitants sans scrupules exploitant des enfants de familles pauvres au Congo, ont complètement tort.

Un véritable scandale s’est déclenché dans l’actualité Apple hier matin. Une association avait annoncé attaquer Apple, Microsoft, Google, Dell et Tesla pour collaborer avec des sous-traitants qui font travailler des enfants dans les mines du Congo. Une « fake news » d’après Apple.

