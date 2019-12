Les éditeurs qui sont en contrat avec Apple News+ sont déçus de leurs revenus

Apple a créé de nombreux contrats auprès des principaux éditeurs américains, mais aussi étrangers. Cependant, d'après une récente étude, Apple News+ est loin d'être le service qui double le chiffre d'affaires ou qui permet de grandes rentrées d'argent. Plusieurs éditeurs se sont exprimés.

Des réactions pas très convaincantes

Apple News+ est probablement l'un des services d'Apple qui rencontre le moins de succès. Proposant un service complet de magazines et de journaux (mis à jour quotidiennement), Apple News+ n'arrive pas à trouver son public dans les pays où il est disponible.

Comme les souscriptions au service ne sont pas énormes, les résultats sont assez décevants pour les éditeurs, sans être non plus catastrophique. Bien évidemment, cela leur permet d'améliorer leur chiffre d'affaires, mais beaucoup s'attendaient à mieux quand la firme californienne leur a proposé de rejoindre le projet !

Un cadre de magazine qui a souhaité rester anonyme a déclaré :

Nous sommes heureux d'y être parce que c'est une autre façon d'augmenter les revenus d'abonnement, mais ce n'est pas comme si c'était une énorme aubaine pour notre entreprise ou quoi que ce soit du genre.

Des précisions ont d'ailleurs été apportées sur les revenus que touchent en moyenne les magazines ou journaux qui sont présents sur le service de presse en ligne d'Apple. Il est expliqué qu'en moyenne un éditeur touche un peu moins de 20 000$ par mois !

Une somme qui n'est pas négligeable pour un secteur qui n'est plus au top de sa forme depuis plusieurs années.

Le cadre à l'origine de cette déclaration a quand même notifié qu'il renouvellera très probablement le contrat avec Apple dès que l'occasion se présente.

Chez le média Essence, la responsable du contenu et de la création se dit plutôt convaincue des premiers résultats. Si le magazine a signé avec Apple, c'était pour augmenter les revenus. Elle a expliqué qu'être présent sur Apple News+ aura permis d'accroitre son audience hors des États-Unis et donc en conséquence de faire connaître son magazine à des personnes qui ne l'avaient jamais lu jusqu'à aujourd'hui. Les résultats financiers sont décrits comme "encourageants".



Pour rappel, Apple News+ est disponible actuellement qu'aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Il est disponible au tarif de 9,99$/mois et permet d'avoir accès à des centaines contenus différents qui sont rafraîchies au rythme des nouvelles apparitions dans les kiosques.

Le lancement a été une réussite, puisque la firme californienne avait déclaré qu'en seulement 48 heures, 200 000 nouveaux abonnements avaient été créés. Ce rythme se serait depuis fortement réduit, au point qu'Apple chercherait de nouvelles solutions pour attirer les abonnés sur Apple News+.



