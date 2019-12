Sécurité : Apple passe le bug bounty à 1,5 millions et met à jour son guide

Medhi Naitmazi

Apple a mis à jour la section sécurité sur son site internet, détaillant les différents niveaux mis en place pour garantir la sécurité informatique pour préserver notre vie privée.

De plus, la pomme en a profité pour augmenter son bug bounty, la récompense qui remerciera toute personne trouvant une faille de sécurité dans ses systèmes.

Sécurité : la version 2019 chez Apple

Sur la page dédiée à la sécurité, Apple a mis en ligne son guide de sécurité automne 2019. A travers plusieurs chapitres, la pomme explique les efforts menés sur ses systèmes, appareils et services. On parle ainsi de la puce T2 des Mac, du Secure Enclave lié à Touch ID / Face ID, des barrières logicielles d’iOS / iPadOS / watchOS / MacOS / tvOS et même sur la partie réseau. C’est d’ailleurs tout l’intérêt d’un écosystème complet réalisé par un constructeur, tout est maîtrisé du début à la fin de la chaîne.

Bug Bounty : 1,5 millions !

Enfin, Apple a publié un article sur son site développeur concernant la récompense pour ceux qui trouvent des failles ou bugs importants. Au lieu du million proposé jusqu’à maintenant, la firme passe à 1,5 millions de dollars. Tous les bugs ne valent pas le même prix, vous avez le détail sur l’article en question en cliquant sur en savoir plus.