Apple publie un guide complet sur la sécurité autour de l'AirTag

Il y a 1 heure

Accessoires Apple

Alexandre Godard

Apple a conscience que l'AirTag est à la fois le plus petit produit de la marque mais également le plus dangereux à cause des dérives de son utilisation. C'est pour cette raison précise que la marque vient de mettre une nouvelle page en ligne sur son site web qui a pour objectif d'avertir tout le monde sur la manière de l'utiliser, la manière de s'en protéger...

Le guide de la sécurité autour de l'AiTag

Comme souvent lorsque Apple se lance dans un domaine, celui-ci prend de l'ampleur à travers le monde, pour le meilleur et pour le pire... Avant le lancement de l'AirTag, les petits traqueurs Bluetooth permettant de retrouver un objet du quotidien étaient déjà bien connus mais pas autant qu'aujourd'hui.



Si le côté positif comme retrouver sa valise, son animal de compagnie ou encore son portefeuille est indiscutable, le côté négatif à fait naître de grands débats depuis sa sortie en avril 2021, à tel point qu'Apple avait réagi.

Suite aux histoires de harcèlement et de suivi de personnes (espionnage), la marque avait pris la parole pour expliquer qu'elle n'hésiterait pas à supprimer certaines fonctions si les mauvaises histoires devenaient bien trop fréquentes. Bien évidemment, là n'est pas son but étant donné que l'AirTag perdrait toute son utilité.



En attendant, Apple a publié un "guide de l'utilisateur relatif à la sécurité personnelle" accessible pour tout le monde sur son site internet. À l'intérieur, on y retrouve tout un tas d'informations sur l'utilisation d'un AirTag et surtout sur toute la sécurité qui l'entoure.



Si vous êtes un fan d'Apple, nul doute que toutes les informations inscrites vous seront familières mais n'hésitez pas à partager ce document téléchargeable en format PDF (en bas de page) et à le partager avec un maximum de personnes autour de vous, cela pourrait leur être utile un jour ou l'autre.



Apple précise que ce document sera régulièrement mis à jour pour qu'aucune information ne nous échappe. Ce processus ne permettra pas de stopper les personnes malveillantes mais a au moins le mérite d'informer celles qui pourraient en être victime.