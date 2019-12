Des utilisateurs trouvent que les AirPods Pro ont une odeur de myrtille

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Sur les forums d'entraide, on trouve de tout. Du réel problème à la question ou la remarque complètement WTF. Sur ce coup-là, on ne s'y attendait pas. Un propriétaire des AirPods Pro s'est aperçu de quelque chose d'étrange en sentant ses écouteurs tout récemment achetés.

"Mes écouteurs ont une odeur de myrtille"

Un fidèle du site MacRumors a révélé avoir fait une découverte assez surprenante. Il a expliqué sur le forum du site qu'il trouvait que ses AirPods avaient une odeur fruitée, plus précisément, une odeur s'approchant de celle des myrtilles !

Rapidement, les propriétaires d'AirPods Pro se sont empressés d'aller sentir eux aussi leurs écouteurs et de nombreuses personnes ont affirmé sur Reddit et le forum d'Apple avoir aussi remarqué cette odeur.

Un expert s'intéresse à ce phénomène

Aussi improbable que cela soit, un chimiste s'est intéressé aux odeurs des AirPods Pro. Pour expliquer cette odeur fruitée (qu'il a remarquée lui aussi), il a enquêté sur les matériaux utilisés par la firme californienne pour ses écouteurs sans fil. D'après David Gossman, Apple utiliserait un composant chimique appelé "ester". Comme par hasard, l'ester est utilisé... dans les huiles essentielles et les parfums !



Alors bien évidemment, les AirPods n'ont pas besoin d'esters, mais cela serait quand même intégré secrètement dans le processus de fabrication. L'objectif étant une odeur agréable à l'ouverture du produit, mais également sur le long terme lors de l'utilisation.

Un composant chimique qu'utilise Apple pour ses produits, mais également les concurrents. Cette pratique serait même d'ailleurs assez courante !

Pour conclure sa découverte, David Gossman explique que d'autres composants chimiques qui diffusent une odeur fruitée sont aussi utilisés dans le plastique.



Nous avons testé de notre côté sur notre paire d'AirPods Pro et nous avons effectivement remarqué une odeur de "bonbon". On ne retrouve pas l'odeur des myrtilles.

Si vous voyez quelqu'un renifler ses AirPods Pro à côté de vous d'ici les prochains jours, pas d'inquiétude, cette personne est normale 😅.