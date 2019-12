Apple va vous offrir chaque jour des cadeaux à partir de demain

Julien Russo

Vous souvenez-vous de l'application d'Apple qui proposait d'offrir une application par jour sous forme de calendrier de l'Avent ? Cela s'appelait les "12 jours de cadeaux". Cette année, la firme californienne s'y prend d'une autre façon, en proposant cette fois des cadeaux du 24 jusqu'au 29 décembre.



Souriez, Apple est généreux

Apple a mis en ligne sur son site, une page informant que des surprises vont arriver dans l'App Store pour les utilisateurs iOS, iPadOS (et peut-être macOS), à partir du 24 décembre, soit le jour juste avant Noël !

Normalement, ce devrait être des applications d'habitude payantes qui passeront gratuites pendant 24 heures.

Comparé à l'opération "12 jours de cadeaux", où il fallait télécharger l'application d'Apple et avoir une petite notification pour ne jamais oublier le cadeau du jour, cette fois-ci il faudra vous rendre dans l'App Store et parcourir les pages, pour trouver les surprises.

Apple explique que pour récupérer votre cadeau, il faudra vous rendre dans les onglets "Aujourd'hui", "Jeux" et "Apps", pour chercher les cadeaux.

L'opération commence à partir de demain. Il est possible que vous receviez une notification d'Apple pour vous informer de cette incroyable et débordante générosité grâce à l'esprit de Noël !



