Sosh rend le transfert d'eSIM gratuit

Il y a 33 min

Alban Martin

Réagir

Bonne nouvelle du côté de chez Sosh, l'opérateur low-cost d'Orange ne facture plus le transfert d'eSIM. Que ce soit depuis une carte SIM ou une autre eSIM, Sosh ne demande plus 10€. C'était un avantage "offert" de manière temporaire depuis quelques semaines, voilà que cela se prolonge durablement.

Sosh vous fait économiser 10€ sur la eSIM

Vous ne le savez peut-être pas, mais la eSIM, la carte virtuelle intégrée au sein des iPhone XS / XR / 11 n'est supportée que par Sosh en France (Salt en Suisse ou Orange en Belgique), et jusqu'ici, il fallait débourser 10€ pour passer sur ce type de prestation.



Désormais, la demande ou le renouvellement d'un eSIM est gratuit comme l'indique Sosh sur sa page d'aide dédiée.



Cela signifie qu'une transformation d'un forfait SIM vers eSIM ne vous coûtera rien, idem pour le transfert d'un forfait eSIM d'un iPhone à un autre. Heureusement me direz-vous, car la carte SIM initiale était déjà payée 10€ par chaque client au départ.



Si vous êtes intéressés par une eSIM (qui ouvre la voie au Dual-SIM), consultez les forfaits Sosh en promotion



Merci à Manuel C. qui a repéré l'information sur un tweet d'un client Sosh.