L'accessoiriste de luxe Caviar, propose un iPhone 11 Pro Max spécial Noël

Ce n'est pas le premier coup de génie de l'entreprise russe Caviar ! Après l'iPhone avec un bout du pull de Steve Jobs dans le logo, il est désormais possible de s'acheter un iPhone 11 Pro Max avec la représentation de la naissance de Jésus-Christ à l'arrière du smartphone.

Vous avez décidé de donner une petite touche de luxe à votre iPhone ? Bonne nouvelle, l'accessoiriste Caviar devrait vous aider. L'entreprise spécialisée dans les iPhone très haut de gamme, propose un iPhone 11 Pro Max en or spécial Noël !

