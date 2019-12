Un chercheur en sécurité découvre une importante faille dans l'app Twitter

Il y a 1 heure

Julien Russo

Même les plus grands sites dans le monde, n'ont pas une sécurité irréprochable. C'est le cas de Twitter qui est en ce moment sous le feu des projecteurs après un scandale international provoqué par Ibrahim Balic, un chercheur en sécurité. En effet, à travers l'app Android, il a découvert une grosse faille qui met à mal les données personnelles.

Il a réussi à récupérer 17 millions de numéros de téléphone

Quand vous ouvrez votre compte Twitter, le réseau social vous demande votre numéro de portable. Celui-ci est après conservé dans la base de données. Ibrahim Balic a dévoilé au média TechCrunch avoir réussi via une faille sur l'app Android à faire correspondre 17 millions de numéros de téléphone avec des comptes Twitter.

Il n'en fallait pas plus pour que cette histoire fasse la Une de nombreux médias et se relaient partout sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs concernés par cette faille de sécurité, sont situés en France, en Grèce et en Turquie.

Le chercheur en sécurité a expliqué que dans les numéros de téléphone récupérés, il y en avait qui était à des célébrités, mais aussi des personnalités politiques.



L'affaire qui s'est dévoilé le 20 décembre a fait beaucoup de bruit, ce qui a obligé la porte-parole de Twitter Aly Pavela à s'exprimer. Il y a quelques heures elle a déclaré que Twitter prenait très au sérieux cette faille de sécurité et qu'une enquête était en cours.

Les équipes en charges de la sécurité de Twitter ont été averties très rapidement et on apparement été très réactif :

Nous prenons ces rapports au sérieux et nous enquêtons activement pour nous assurer que ce bogue ne puisse pas être exploité à nouveau. Lorsque nous avons appris l'existence de ce bogue, nous avons suspendu les comptes utilisés pour accéder de façon inappropriée aux renseignements personnels des gens. La protection de la vie privée et de la sécurité des personnes qui utilisent Twitter est notre priorité numéro un et nous restons concentrés sur l'arrêt rapide des spams et des abus provenant de l'utilisation des API de Twitter.

