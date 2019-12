Apple fait des économies sur le châssis de l’iPhone 12

Medhi Naitmazi

Une petite information à propos des futurs iPhone 12. Selon plusieurs sources asiatiques, Apple est partie à la chasse aux économies, notamment chez ses sous-traitants. Alors que la pomme leur paye naturellement les composants produits, Digitimes nous apprend que la firme à l’iPhone réglé également des sommes importantes pour la recherche et le développement. C’est notamment le cas pour certaines innovations comme le futur châssis en métal des iPhone 12. Dans la même optique, Apple cherche à réduire les coûts sur la prochaine Apple Watch 6.

Conserver le même prix pour l’iPhone 5G

Apple a décidé d’arrêter les frais externes et de reprendre le projet en interne. De quoi aller plus vite et faire des économies dans un but qui nous semble évident : conserver un prix identique pour l’iPhone 5G, alors même que les concurrents demandent 200 à 400€ de plus. En effet, le nouveau réseau mobile nécessite plusieurs changements internes pour que nos smartphones exploitent ses capacités, à commencer par un modem et des antennes.



Avec un tel changement, Apple s'est mis en tête de réaliser des économies, ce qui impacte forcément les finances des sous-traitants. Apple estimant que les futures ventes d’iPhone 12 devraient largement compenser puisque tout le monde s’attend à une croissance de 10 à 30% sur le secteur.



Nous l’avions déjà évoqué, le prix de l’iPhone 12 sera déterminant, peu importe le nombre de nouveautés. Les clients ne peuvent pas mettre plus que les 1159€ déjà très haut placés, même pour le dernier cri technologique. Alors qu’on pouvait s’attendre à une augmentation contenue de 50$, la firme semble tout faire pour conserver le même prix.

Apple Watch 6 : même combat ?

De même, le rapport indique que le fournisseur Quanta a jeté l’éponge a propos de l’Apple Watch Series 6 prévue pour la rentrée 2020. L’entreprise qui assemble depuis le départ les montres d’Apple laisse la main Foxconn et Compal, à cause des exigences de la pomme. Pour lui, ce n’est plus rentable.