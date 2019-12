Curve : une carte de crédit pour les contrôler toutes !

Il y a 6 heures

Alban Martin

12

Curve n'est pas un nouveau service en soi, mais sa récente levée de fonds de 55 millions de dollars l'a bien aidé à se faire connaitre. Le principe est simple : rassembler toutes vos cartes de crédits en un seul endroit, et donc une seule carte. Un agrégateur qui vient surfer sur l'ère néo-banque qui pousse certains à avoir une multitude de CB. Nous en avons fait le test.



Regardez la vidéo d'explication :

Curve : un hub à cartes bleues

Nombreux sont ceux qui possèdent plus d'une carte pour payer. Que vous ayez un compte pro en plus de votre compte perso ou bien plusieurs banques, il n'est pas rare d'avoir 2, 3 ou 4 cartes dans son porte-monnaie. Avec Curve, vous pouvez toutes les laisser à la maison et n'emporter que "The One". Simple et efficace. En tout cas, c'est une belle promesse.

Comment ça marche Curve ?

Vous l'aurez compris, tout l'enjeu de ce système réside dans le choix de la carte au moment de payer. Et là, c'est votre iPhone qui intervient avec une application mobile Curve qui permet de choisir la carte à utiliser. Il suffit de l'ouvrir et de "switcher" sur la bonne. Attention par contre, mieux vaut être assez "carré" sous peine d'effectuer des paiements avec les mauvais comptes. Mais ne croyez pas que Curve vous laisse désoeuvré après une telle bourde, la fonction Back In Time permet de changer après coup la source du débit. Ouf.



Avant de passer à son utiliser quotidienne, il faudra évidemment passer par le processus d'enregistrement de vos cartes. Rassurez-vous, il est très simple : il suffit de numériser chaque carte au sein de l'app via l'appareil photo pour récupérer les informations nécessaires et établir la connexion.



Pour le reste, notre test nous a permis de constater que Curve fonctionne comme une banque nouvelle génération classique (N26 ou Revolut par exemple) avec la possibilité d'être alerté en temps réel, de bloquer sa carte temporairement ou encore retrouver son code PIN.

Détails techniques et prix

Pour votre information, Curve utilise des cartes Mastercard classique qui est une carte prépayée de type "débit". La carte bleue est gratuite et la noire, celle qui fait son petit effet, vous demandera 10 euros par mois. Vous aurez bien sûr plus de services et d'assurances, mais est-ce que vaut le coup quand vous payez déjà ce genre de frais avec les "sous-cartes" ? A vous de voir.



Si vous êtes dubitatifs, sachez qu'avec Curve, on peut donc payer en magasin, avec ou sans contact, en ligne et également retirer de l'argent. Aucune limitation particulière comparée aux banques traditionnelles.



Il faut simplement garder en tête que Curve n'est pas une banque justement mais un intermédiaire qui veut vous simplifier la vie. Et après quelques semaines d'utilisation, nous pouvons vous confirmer que la promesse est tenue. Nous avons enregistré trois cartes (LCL, Banque Populaire et Revolut) et effectuer diverses opérations avant et pendant les fêtes, le tout sans accroc.

Cartes compatibles avec Curve

Si cela vous intéresse, prenez le temps de consulter la liste des cartes compatibles pour éviter les mauvaises surprises. En effet, Curve est compatible avec les cartes VISA et Mastercard, mais aussi quelques cartes prépayées comme Paypal, Monese, Lydia ou Boon par exemple. Par contre, elle n'est compatible avec American Express ou Maestro.

Notre avis

Voilà, vous l'aurez compris, Curve a transformé une excellente idée en un service de qualité. Si vous avez plusieurs cartes et que vous avez du mal à jongler entre elles, la solution est toute trouvée.



Par contre, il est juste dommage que l'app ne soit toujours pas traduite en français et ne supporte pas Apple Pay, d'autant qu'elle gère Google Pay depuis novembre.



La note 4,5 / 5

Télécharger l'app gratuite Curve