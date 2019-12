La Fnac baisse l'iPhone 11 à 599€ si vous rapportez votre iPhone 8

Alban Martin

Petite information du côté de la Fnac, une nouvelle opération permet d'avoir le dernier iPhone 11 moins cher en échange de votre iPhone 8 64 Go. C'est très précis, le revendeur faisant un effort de reprise sur ce modèle particulier.



Ainsi, vous pourrez avoir l'iPhone 11 à 599€ au lieu de 809€.

La Fnac détaille les conditions de l'offre de reprise

Le prix de l’iPhone 11 sera donc de 599€ après la reprise d’un iPhone 8 64Go en bon état. Cela signifie qu'il doit fonctionner parfaitement, ne pas être abîmé visiblement ni personnalisé et être complet avec ses accessoires (cf Fnac Reprise). Cela revient à un rachat à hauteur de 210€, quand Apple reprend l'iPhone 8 à 180€ maximum.



La FNAC reprend d'ailleurs une grande partie de vos appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles...) avec leurs accessoires directement en magasin. En échange, la FNAC vous fait un avoir valable dans tous les magasins FNAC participants (hors fnac.com et hors livres) dans un délai d’un an à compter de la reprise. L’avoir n’est ni échangeable, ni remboursable en totalité ou partiellement.



L’offre est valable du 27/12/2019 au 12/01/2019, en magasin uniquement. Actuellement, le site en ligne vend l'iPhone 11 à 809€.



PS : merci à Nolan pour le PDF du SAV.