Un média britannique invente le ZuckerBot

William Teixeira

Depuis ces deux dernières années le PDG de Facebook a accordé des interviews à de nombreux médias comme le New York Times, ABC, CNN... Mais jamais au média britannique « The Guardian », frustré, ils ont eu une idée !

L’idée de créer le ZuckerBot

Avec toutes les fuites sur les données personnelles et les scandales sur la vie privée de ses utilisateurs et salariés, Facebook a eu une riche actualité en 2019. The Guardian aurait bien aimé poser des questions à Mark Zuckerberg à propos de ces sujets délicats, cependant le média britannique a toujours été tenu à l’écart, sans raison apparente...

Une association avec Botnik Studios

La direction du média a alors eu l’idée de faire sa propre interview de Mark Zuckerberg, sans Mark Zuckerberg !

The Guardian s’est associé avec Botnik Studios, comme son nom l’indique, une entreprise spécialisé dans la création de chatbot. Vous savez, ce sont les bots avec qui vous parlez sur Facebook Messenger quand le service-client est indisponible. Plusieurs entreprises le proposent déjà.



Il aura fallu pas mal de temps pour que le ZuckerBot enregistre trois ans d’interviews pour comprendre les mots, les phrases qu’utilisent le plus le PDG de Facebook. Au total, ça a été 200 000 mots à intégrer dans le vocabulaire du bot.

Un résultat bluffant

Une fois la formation terminée, le ZuckerBot a enfin pu être interviewé par The Guardian qui attendait ce moment depuis très longtemps.

Il faut avouer que le résultat final est bluffant, puisque le ZuckerBot est capable de répondre de cette façon quand on lui pose une question sur sa vision de la démocratie au sein d’une société :

Je crois en un monde de but et d'espoir. En fait, je crois qu'il est inspirant pour tout le monde d'être un entrepreneur. Mais aussi pour moi d'être un intermédiaire entre les gens et le futur de l'Internet.

Une personne ne sachant pas qu’il ne s’agit pas d’une vraie interview pourrait facilement être piégée vu l’impressionnante ressemblance avec les déclarations habituelles du PDG de Facebook.



Dans un autre exemple, le journaliste demande au bot ce que pense Mark Zuckerberg sur la confidentialité des données personnelles des utilisateurs :

Est-ce que quelque chose peut vraiment être sécurisé ? Est-ce que quelque chose peut vraiment rester secret ? Devinez quoi ? La réponse est peut-être claire. Ou peut-être pas.

L’interview complètement dingue de The Guardian est à retrouver sur leur site. La prochaine fois, peut-être que Mark Zuckerberg réfléchira un peu plus au moment de snober une interview !



