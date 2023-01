iOS 16 bloque la lecture de média avec DRM en HDMI

Il y a quelques temps, nous rapportions que de nombreux utilisateurs se plaignaient de blocage lors de la lecture de médias en AirPlay sur les anciennes Apple TV. Mais ce souci lié aux restrictions DRM semble être plus important, car les appareils sous iOS 16 sont également bridés lorsqu'ils sont branchés en HDMI (via un adaptateur).

Pas de streaming en HDMI depuis iOS 16

Selon plusieurs clients qui se confient sur les forums d'Apple, les iPhone et iPad à jour ne peuvent plus lire des vidéos provenant de plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et HBO Max sur un téléviseur utilisant un adaptateur HDMI. Les utilisateurs affirment que l'adaptateur peut toujours refléter l'écran de l'appareil, mais que l'écran devient noir lorsqu'ils essaient de lire une vidéo restreinte par les digital rights management (DRM).

L'un des utilisateurs a constaté le service d'assistance de Netflix qui lui a confirmé qu'il n'était plus possible de regarder les films et séries de la plateforme à l'aide d'un adaptateur HDMI sur un appareil fonctionnant sous iOS 16, et que cela ne changerait pas.



Malheureusement, Netflix est loin d'être la seule application concernée. La plupart des plateformes de VOD et de streaming ne fonctionnent plus en AirPlay vers d'anciennes Apple TV et donc également en HDMI vers un téléviseur.



Apple n'a pas communiqué autour d'un éventuel changement dans iOS 16, mais force est de constater que la gestion des DRM a évolué. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Digital Rights Management est une technologie qui protège les médias numériques contre la copie et la distribution sans autorisation.

Une (petite) solution de contournement

Pour le moment, il n'y a pas de solution de contournement avec HDMI. En revanche, si vous avez un écran externe avec un port USB-C, vous pouvez y connecter votre iPad récent.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.