iOS 16 semble avoir cassé AirPlay sur Apple TV 2 et 3

Si vous utilisez encore à un ancien modèle d'Apple TV, sachez que la mise à jour iOS 16 casse l'une des fonctionnalités les plus utiles, à savoir AirPlay. Avec un iPhone faisant tourner la dernière version du système d'exploitation mobile, vous ne pouvez plus diffuser une partie de vos contenus vers votre Apple TV en AirPlay. Cela ne concerne que les modèles d'Apple TV de deuxième et troisième génération, sortis respectivement en 2010 et 2012.

Un problème de DRM ?

Comme l'ont souligné de nombreux utilisateurs sur Reddit, ce bug semble affecter principalement les contenus soumis à des restrictions DRM. Cela inclut à peu près tous les services de streaming, tels que Netflix, Disney+, Apple TV+, Hulu, et bien d'autres comme MyCanal.

Mais de manière surprenante, une autre fonction AirPlay est toujours utilisable : la lecture synchrone. Vous pouvez "caster" vos propres contenus vers l'Apple TV.



Du coup, si vous essayez de lancer un film ou une série de télévision en AirPlay depuis l'un des services populaires vers une Apple TV 2 ou une Apple TV 3 avec un iPhone sous iOS 16, vous verrez apparaître un message d'erreur : "Une erreur s'est produite lors du chargement de ce contenu. Essayez à nouveau plus tard". En revanche, les clients sous iOS 15 ne rencontrent pas ce problème de compatibilité.



Il est fort possible que ce soit du à un changement délibéré lié à des exigences strictes en matière de DRM. Cela va également dans le sens des derniers abandon des anciennes box par YouTube et Crunchyroll notamment.



Finalement, ce n'est pas vraiment surprenant de voir des appareils ayant plus de dix ans être délaissés par les développeurs. Mais une fonctionnalité aussi essentielle que AirPlay devrait tout de même fonctionner. Qu'en pensez-vous ?