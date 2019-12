Les premières images de l'iPad Pro 2020 ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3

Depuis quelques heures des images du supposé, iPad Pro 2020 se balade partout sur les réseaux sociaux. Ces images qui s'annoncent être le visuel de la prochaine tablette haut de gamme d'Apple, annoncent une triple caméra qui serait exactement la même que les iPhone 11 Pro et un dos en verre.

La première fuite de l'iPad Pro 2020

L'année 2020 n'a même pas encore commencé qu'on commence déjà à avoir des fuites jugées "fiables" concernant la prochaine génération d'iPad Pro. L'auteur de ces fuites s'appelle Steve H. McFly, dans le milieu on l'appelle "OnLeaks". Il a publié plusieurs images qui sont actuellement hébergées chez iGeeksBlog. OnLeaks affirme que ces images représentent l'iPad Pro 2020, il annonce même avoir réussi à obtenir une date de sortie qui aurait lieu courant le mois de mars.

Comme vous pouvez le constater sur le visuel ci-dessus, on retrouve la bosse avec la triple caméra, exactement ce que possède déjà l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max.

L'arrière de ce nouvel iPad Pro serait tout en verre, une finition de haute qualité qui devrait être très agréable au toucher et pendant l'utilisation.

Autre fait intéressant à prendre en compte, c'est la différence de taille. Si vous êtes observateur, vous avez certainement vu qu'il y a un iPad Pro plus grand que l'autre. En effet, il y aurait une taille de 11 pouces et une taille de 12,9 pouces, soit exactement les mêmes tailles que la génération actuelle.



Dans sa révélation, OnLeaks a été encore plus loin en décrivant la dimension de l'iPad Pro 11 pouces : 248 x 178,6 x 5,9 mm

Autre révélation, la bosse arrière comportant l'hébergement des capteurs photo aurait une épaisseur de 7,8 mm.

D'après OnLeaks, Apple aurait fait le choix de proposer l'arrière en verre, uniquement pour l'iPad Pro 2020 en version 12,9 pouces. L'arrière du modèle 11 pouces aurait de l'aluminium. Comme la différence entre iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Une rumeur fiable ?

Si vous suivez l'actualité Apple de près, vous savez très probablement que Steve H. McFly, alias OnLeaks n'est pas un amateur qui recherche le buzz. Il avait, courant de cette année (bien avant l'Apple Event de septembre), dévoiler le design précis de l'iPhone 11 Pro. Comme Geskin d'ailleurs.