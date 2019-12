Le mode nuit de l'iPhone 11 Pro dans la nuit polaire de Murmansk en Russie

Julien Russo

L'iPhone 11 Pro a été mis à rude épreuve pendant plusieurs jours avec le photographe professionnel Amos Chapple. La firme californienne qui vante en permanence le mode nuit de sa nouvelle génération d'iPhone a de quoi être fière, puisque les photographies qui ont été réalisées sont absolument magnifiques.

Le soleil reste caché pendant 40 jours

Murmansk est une ville qui se trouve dans le nord de la Russie. Avec une population de 296 925 habitants, il s'agit de la plus grande ville au monde au nord du cercle arctique. Si on parle aujourd'hui de Musmank, c'est parce que cette ville se situe au-delà du cercle polaire. Chaque année, le soleil se lève puis se couche, comme partout dans le monde. Cependant, de début décembre jusqu'à début janvier (pour une durée d'environ 40 jours), le soleil ne se lève plus, plongeant la ville dans un froid glacial sans aucune lumière naturelle.

Un mode de vie assez spécifique, dont les personnes vivant là-bas n'ont pas d'autres choix que d'adapter leurs habitudes.



Amos Chapple a profité de cette nuit polaire pour réaliser un reportage inédit qu'il a baptisé "Forty Days Of Darkness". Photographe de métier, il a eu écho des performances de l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max en ce qui concerne les photos dans un environnement sombre.

Il a profité de ces 40 jours sans soleil pour réaliser des photos absolument merveilleuses.

Ces plus beaux clichés retracent le quotidien des Russes, mais aussi les monuments et bâtiments de Murmansk.

Comme vous pouvez le constater, les couleurs des photos sont impressionnantes, malgré la faible luminosité. Le photographe explique que c'était un atout sur l'aspect confort de ne pas avoir besoin d'emporter des objectifs pour les photos, pas d'appareil photo à transporter, pas besoin de prendre de cartes SD pour stocker les photos qu'il prend dans la journée... Toutes ces photos ont été prises avec son iPhone, qui tient dans sa poche !

En plaisantant, Amos Chapple décrit le "Mode nuit" de l'iPhone comme une technologie de caméra "la plus sorcière" qu'il n'a jamais utilisée.

Il a remarqué que toutes les photos qu'il a effectuées avec l'iPhone 11 Pro et son mode nuit étaient d'une qualité irréprochable, il n'a constaté que très peu de mouvement flou, les clichés étaient vifs et réalistes !

Dans les photographies réalisées, plusieurs personnes passaient des fois alors qu'il était en train de prendre la photo. L'iPhone était capable de gérer ce soudain changement de situation alors que le mode nuit était en plein travail. Il y avait alors léger effet brouillé du mouvement.

Chose intéressante que le photographe professionnel a remarquée, c'est l'incroyable adaptation de l'iPhone quand celui-ci comprend qu'il est positionné sur un trépied. Il a remarqué que le 11 Pro adoptait un comportement différent, il se comportait comme un appareil photo haut de gamme. Amos Chapple a été bluffé de ce changement.



Cependant, ce reportage ne s'est pas passé exactement comme prévu à cause de quelque petit raté de l'iPhone 11 Pro. Par exemple, le photographe explique qu'à certains moments le mode nuit s'enclenchait automatiquement dans des environnements à faible luminosité, cela était quelque peu gênant pour les photos qui utilisent le téléobjectif de l'iPhone.

D'autres détails décevant, dans certains clichés, il a remarqué des points lumineux positionnés aléatoirement dans le cadre, des petites taches vertes fantôme pouvaient aussi s’incruster involontairement dans la photo.



Pour Amos Chapple, le mode nuit de l'iPhone 11 Pro est fantastique, mais malgré tout il n'est pas encore parfait. Globalement, il se dit très satisfait des photos qu'il a pu réaliser dans son reportage "Forty Days Of Darkness".



