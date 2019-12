Une nouvelle faille trouvée par Google dans iMessage

Vous allez nous demander, mais à quoi peut servir cette faille ? Pour une personne qui s'y connaît, c'est un accès facile aux autres applications installées sur le terminal visé. Si la personne qui exploite la faille est douée, elle peut aller jusqu'au noyau d'iOS comme l'explique Samuel Groß. Lors de l'attaque, le correspond reçoit plein de messages sur son appareil. Cependant, là aussi il existe la solution de rendre silencieux et invisible les notifications, en gros d'appliquer le mode "ne pas déranger" d'une conversation de l'app Message.

Quel est le comble pour Apple ? Qu'un chercheur en sécurité du Google Project Zéro trouve une faille dans iOS, bien évidemment ! Plus sérieusement, Samuel Groß a présenté la semaine dernière en vidéo, comment fonctionne cette faille, assez inquiétante.

