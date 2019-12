Bons plans iOS : Demons Rise, Alien Shooter, CALC Swift

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Demons Rise, Alien Shooter, CALC Swift. L'occasion d'économiser 38,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Life Hacks (v1.4.0, 26 Mo, iOS 11.0, Buqsr Apps) passe de 1,09 € à gratuit.



Si vous ne connaissez pas encore l'application Life Hacks, elle risque de prochainement faire partie de vos applications favorites : celle-ci vous propose chaque jour des astuces et des tours pour rendre votre vie de tous les jours plus sympathique !



Du ménage en passant par la cuisine ou encore des informations sur notre corps et fonctionnement, c'est ici que ça se passe ! Petit bémol tout de même, l'application est en anglais, mais relativement simple à comprendre.



Les + : Des astuces et anecdotes Télécharger l'app gratuite Life Hacks





Universal Zoom (v2.4, 99 Mo, iOS 9.0, GamifyIt) passe de 4,49 € à gratuit.



N'avez-vous jamais eu envie de comparer la taille d'un humain en comparaison aux objets, monuments ou créatures les plus folles ? Universal Zoom est ne application pour connaitre les mesures et distances de n'importe quoi !



Au total, ce sont plus de 200 comparaisons qui sont possibles !



Les + : Un bon outil pour tous les âges (particulièrement pour les plus jeunes) Télécharger l'app gratuite Universal Zoom





CALC Swift (v3.5.26, 16 Mo, iOS 9.0, QApps LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Une calculatrice scientifique intelligente et multi-fonctions qui permet également de gérer la conversion d'unités et celles des devises. Le développeur la qualifie d'oeuvre d'art, on ne va pas abuser mais disons qu'elle est bien plus complète que l'appli par défaut d'Apple.



CALC Swift comprend plus de 50 fonctions avancées au total et une gestion de l'historique bien pratique. Enfin, CALC Swift comprend également un widget, une recherche Spotlight, un support Apple Watch et des thèmes colorés au choix.



Les + : Des fonctions avancées scientifiques

Conversion des unités / devises

Une belle interface Télécharger l'app gratuite CALC Swift





JEUX GRATUITS iOS :

Puzzle Blocs (Économie et entreprise / Casse-tête, v1.2, 153 Mo, iOS 8.0, Manoj Yerra) passe de 3,49 € à gratuit.



Faites un remue-méninges pour libérer le bloc rouge bloqué dans le conteneur.



La boîte carrée est empilée avec de nombreux blocs de construction en bois de différentes tailles. Votre tâche consiste à faire glisser les blocs de bois ou de construction pour débloquer le fameux bloc rouge.



Les + : Plusieurs niveaux de difficulté

Simple mais efficace Télécharger le jeu gratuit Puzzle Blocs





Alien Shooter (Action, v1.2.4, 69 Mo, iOS 8.0, Sigma Team) passe de 1,09 € à gratuit.



Ceci est une version spéciale du légendaire jeu Alien Shooter, créé à la demande des nombreux joueurs du monde entier!

Lancez-vous dans le mode Survive, obtenez de bons résultats, partagez vos succès en utilisant le Game Center et rivalisez avec les autres joueurs du monde entier.



Le jeu vous plonge dans un complexe militaire abandonné avec des hordes de créatures impitoyables. Votre mission est simple: supprimez tout le monde...



Les + : De nombreuses armes

Parfait pour se défouler Télécharger le jeu gratuit Alien Shooter





Matchy Moods (Éducation / Casse-tête, v1.3, 22 Mo, iOS 8.0, Tepes Ovidiu) passe de 2,29 € à gratuit.



Matchy Moods est un jeu amusant qui convient à tout le monde : l'atmosphère est très relaxante et agréable.



On parle d'un jeu de puzzle de mémoire dont le but est simple; trouvez les tuiles "de mauvaise humeur" similaires et les faire correspondre !



Les + : Pas de pubs

Très sympa Télécharger le jeu gratuit Matchy Moods





Cribbage HD (Jeux de société / Cartes, v3.6.6, 87 Mo, iOS 10.0, WildCard Classics Inc) passe de 4,49 € à gratuit.



Un jeu de cartes avec un mode multijoueur en ligne.



Il se joue avec un jeu de 52 cartes normales où les cartes de 2 à 10 valent leur valeur nominale, les as valent 1 et les valets, dames et rois valent 10.



L'objectif est d'être le premier à atteindre 121 points ou plus (en faisant le tour 2 fois de la planche de cribble) accumulés après plusieurs donnes. Les points sont comptés surtout par la combinaison de cartes se produisant durant le jeu, dans une main, ou dans les cartes écartées avant le jeu (qui forment le crib).



Les + : Ça passe le temps

Pour les amateurs de jeux de cartes Télécharger le jeu gratuit Cribbage HD





PROMOS iOS :

Flower (Aventure, v1.3.0, 900 Mo, iOS 13.1, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Aussi beau que sur consoles, Flower se joue encore mieux avec un iPhone en main. En effet, vous contrôlez le vent en inclinant votre iPhone (ou iPad) et en prenant de l'élan avec un doigt. On se prend pour le dieu Eole et franchement c'est dépaysant. Le moteur graphique fait des merveilles et on se prend à courber les champs, à faire frémir les feuilles, à fendre l'eau, ... L'immersion est totale !



Multi-primé, Flower ne s'arrête pas là. Evidemment, il y a un objectif. Vous devez diriger un pétale qui fait éclore les fleurs sur son passage. De nouveaux pétales s'ajoutent alors à votre "héros" pour former une magnifique banderole de couleurs. Pour en savoir plus, il faudra lancer le jeu, mieux vaut ne pas gâcher la surprise. Télécharger Flower à 2,29 €





Donut County (Aventure / Casse-tête, v1.1.0, 336 Mo, iOS 10.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Donut County est un jeu de réflexion narratif, dans lequel vous manipulez un trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Rencontrez des personnages adorables, volez leurs détritus et lancez-les dans le trou.



Les ratons laveurs ont débarqué à Donut County avec des trous voleurs de détritus commandés à distance. Vous incarnez BK, un raton laveur qui contrôle un trou et avale ses amis et leur maison pour gagner des récompenses idiotes.



Quand BK tombe dans l’un de ses propres trous, il se retrouve confronté à Mira, sa meilleure amie, et aux résidents de Donut County, tous bloqués à 999 pieds sous terre… et ils exigent de comprendre ce qu’il se passe !

Télécharger Donut County à 2,29 €





Tahrir App (v2.2.1, 81 Mo, iOS 10.0, Maysam Shahsavari) passe de 3,49 € à 1,09 €.



L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger Tahrir App à 1,09 €