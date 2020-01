2020 : toutes les nouveautés de l'iPhone 12 et l'iPhone SE 2

Julien Russo

L'année 2019 a été riche en rumeurs concernant les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Mais bien avant la fin de l'année, les rumeurs se sont toutes intéressées aux prochaines sorties courant 2020 avec notamment les iPhone 12. Pour commencer cette nouvelle année, on a décidé de vous faire un résumé de ce qui devrait prochainement arriver dans la gamme iPhone.



l'iPhone SE 2

Tous les analystes et les experts des fuites provenant des chaînes de production l'affirment, Apple proposera un renouvellement de son smartphone d'entrée de gamme "l'iPhone SE". Vu le succès de la première génération dû à son prix particulièrement accessible, Apple a compris qu'il y a un marché à exploiter pour faire face aux smartphones d'entrée de gamme des géants comme Huawei, Samsung, Xiaomi...

Ce qu'on sait pour l'instant sur l'iPhone SE 2 est qu'il sortira au printemps de cette année. Il devrait proposer un écran sans bord pour suivre la tendance actuelle, l'encoche aurait été revue puisque celle-ci serait plus fine et plus discrète.

Il serait équipé de la puce A13, celle qu'on retrouve dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Le smartphone aurait également 3 Go de RAM. D'après le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple reprendrait le design de l'iPhone 8 pour l'iPhone SE 2.



Pour l'écran, on serait bien évidemment que sur du LCD, puisque si Apple mettait de l'OLED, cela coûterait plus cher et pourrait mettre en danger sa marge de bénéfice. Toutes les rumeurs disent la même chose, la taille de l'écran serait de 4,7 pouces.

Pour finir, le prix serait moins élevé que l'iPhone 11. Le tarif serait aux alentours des 399$ (soit environ 539€ en France, parce qu'on a de la chance d'avoir une TVA très élevée).



Les prévisions anticipent 30 millions d'exemplaires écoulés pour la totalité de l'année 2020.

iPhone 12, 12 Pro & 12 Pro Max

Les AirPods inclus dans le pack ?



Les rumeurs pour l'iPhone 12 ont été intenses en cette fin d'année 2019. On a entendu tellement de choses, que c'est presque difficile de tout résumer !

L'iPhone 12 serait le premier smartphone d'Apple à inclure des écouteurs sans fil dans le pack. En effet, il y a 1 mois, Digitimes a dévoilé que les EarPods seraient définitivement exclus du pack pour laisser place aux AirPods. Une décision assez étrange puisque les AirPods se vendent comme des petits pains. La stratégie d'Apple serait de faire en sorte de profiter du succès de ses écouteurs sans fil pour apporter du poids dans la décision de choisir l'iPhone plutôt qu'un smartphone Android.

D'autres fabricants comme Xiaomi ou Samsung chercheraient à faire la même chose pour leur modèle haut de gamme.

L'intégration de la 5G



L'autre grosse rumeur de l'iPhone 12 (qui est quasiment certaine) c'est l'intégration de la 5G. Les premiers forfaits mobiles incluant la 5G devraient voir le jour aux quatre coins du monde à partir de cet été. Apple aurait mis une pression maximale à Qualcomm pour que la puce 5G soit prête pour l'iPhone 12. Il faut dire que si la firme californienne perd cette opportunité, ça serait catastrophique, puisque son concurrent Samsung propose déjà la 5G dans son Galaxy Note 10+.

Le retour du Touch ID ?

Les rumeurs se sont emballées à l'idée d'un retour du Touch ID dans la prochaine génération d'iPhone. En effet, d'après les dernières indiscrétions à ce sujet, Apple proposerait la reconnaissance biométrique grâce à un capteur sous l'écran et en simultanée la reconnaissance faciale. À la base, Apple voulait proposer le retour du Touch ID avec les iPhone 11, mais à défaut d'avoir trouvé la solution pour l'intégrer sous l'écran, la firme californienne aurait été obligée de décaler un peu cette innovation.

Des améliorations sur les photos

Ce sera l'un des gros arguments de vente pour l'iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Comme chaque année, Apple va réitérer son marketing autour des innovations dans les photographies avec l'iPhone. Vous savez la fameuse publicité #ShotoniPhone !

Les dernières rumeurs affirment deux choses importantes dans l'évolution des capteurs à l'arrière :

La stabilisation optique

Le zoom x10



Pour la stabilisation optique, il s'agirait de réduire voir faire disparaitre complètement les clichés flous parce que l'objectif que vous preniez en photo a bougé, ou c'est vous qui aviez bougé l'iPhone lors de la photo. Apple inclurait un capteur de mouvement qui déplacerait instantanément le capteur photo à l'intérieur du module de la caméra, histoire de compenser.

Pour le zoom x10, ce devrait être la nouvelle tendance de cette année. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo (oui encore lui), une note de recherche de TF International Securities affirme que le Huawei P40 Pro aurait un véritable zoom optique x10. Une nouveauté que proposerait également Apple avec son iPhone 12 (mais probablement réservé que pour le "Pro").

La recharge inversée

Les addicts à l'univers Android n'hésitent pas à tacler les possesseurs d'iPhone concernant la recharge inversée, à leurs yeux c'est un élément qui justifie pour dire que leur smartphone est à des années-lumière de l'iPhone, qui lui est en retard. Il faut l'avouer, la recharge inversée est fantastique, elle permet de partager de l'autonomie de votre iPhone avec quelqu'un qui est en difficulté de batterie.

L'encoche

Je ne sais pour vous, mais l'encoche sur l'iPhone devient difficilement supportable quand on regarde la concurrence qui propose une encoche ultra réduite, voire plus d'encoche du tout. L'iPhone 12 devrait faire disparaitre l'encoche d'après certaines rumeurs. Les capteurs nécessaires au Face ID ou la caméra avant pour les selfies ou les appels vidéos du type FaceTime, devrait être placé sous l'écran. La surface où seront les capteurs deviendra noire quand les capteurs seront sollicités.

L'écran OLED Premium

Qui a la meilleure qualité d'écran ? En septembre 2020, vous répondrez "l'iPhone 12". D'après les rumeurs de début décembre 2019, l'écran aurait une technologie d'affichage avancée, qui permettrait aussi d'avoir des écrans plus minces. Les qualités de ce nouvel écran seront la qualité d'affichage supérieur, mais aussi un gros gain sur la consommation énergétique, un soulagement pour l'autonomie !

Samsung resterait le principal fournisseur de ces nouvelles dalles OLED, ce qui permettrait à la firme sud-coréenne d'assurer un gros contrat bien juteux pour l'année 2020.

L'écran serait également en 120 Hz, comme l'iPad Pro de 10,5 pouces et celui de 12,9 pouces. À l'heure actuelle, les écrans des iPhone proposent des affichages en 60 Hz. L'avantage du 120 Hz, permettra d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à une réactivité supérieure, ce qui sera plus confortable quand vous regardez une vidéo ou quand vous jouerez à un jeu. Il faudra bien évidemment que les développeurs rendent compatibles leurs applications.

Un processeur A14 en 5nm et 6 Go de RAM

Pour cette nouvelle génération d'iPhone, Apple devrait activer la vitesse supérieure en intégrant la puce qui s'annoncerait la plus puissance de la rentrée 2020, la puce A14 serait gravée en 5nm, une première depuis la puce A11.

TSMC aurait déjà signé le contrat pour s'occuper de la production.

Concernant la RAM, les nouveaux iPhone 12 devraient tous avoir 6 Go de RAM, quand les iPhone actuels en possèdent 4 Go.

Le compte Instagram @9techeleven a posté quelque chose d'intéressant il y a quelques jours. Il a pris en compte les rumeurs du cabinet d'analystes JP Morgan pour créer ce visuel. Cela permet d'avoir un rapide aperçu sur ce qui nous attend pour cette nouvelle année.

Les prévisions des ventes

Alors qu'Apple s'attend à 30 millions d'exemplaires pour l'iPhone SE 2, les estimations de la firme californienne seraient bien plus élevées pour l'iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. En effet, nous avons appris début décembre, qu'Apple prévoirait de vendre 100 millions d'iPhone 12 sur la totalité de l'année 2020, des espérances en forte augmentation quand on les compare aux iPhone de 2019. Pourquoi cette forte ambition ? D'après les analystes, Apple s'attendrait à des ventes records grâce à l'intégration de la 5G. Pour l'entreprise pommée, tout le monde va vouloir un iPhone compatible 5G pour profiter du nouveau réseau que développe son opérateur !

Pour en voir plus sur ce qui vous attendre sur l'iPhone 12, n'hésitez pas à consulter nos nombreux articles.