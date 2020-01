Bons plans iOS : Panmorphia, Boom Land, Fittastetic

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Panmorphia, Boom Land. L'occasion d'économiser 31,8€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Instant Sketch (v4.72, 33 Mo, iOS 9.1, CIV Graphics LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



L'application a été réécrite complète en Swift, mais a conservé le même but : transformer vos photos en dessins crayonné. Si vous aimez le style ou que vos enfants cherchent des idées de coloriages, Instant Sketch est un bon outil.



La dernière mise à jour supporte l'Apple Pencil pour retoucher le résultat. Télécharger l'app gratuite Instant Sketch





Timer (v2.0, 7 Mo, iOS 11.0, abiem LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Les apps les plus simples sont souvent les plus efficaces. Timer joue dans ce registre avec un design épuré, des actions intuitives et la possibilité de gérer plusieurs chronomètres en même temps. Pour démarrer, un geste de bas en haut sur l'écran et c'est parti. Un tap pour lancer le chrono, un tap pour arrêter et un double tap pour reset.



Simple je vous dis !



Les + : Facile et pratique Idéal pour les sportifs en fractionné (musculation, course, etc) Télécharger l'app gratuite Timer





Fittastetic (v1.1.2, 70 Mo, iOS 8.0, Jonas Zeschke) passe de 4,49 € à gratuit.



Fittastetic changera votre façon de manger. Chaque jour, l'application proposera trois nouvelles recettes afin de vous aider à suivre une alimentation saine et à ne pas vous submerger. Vous pouvez également parcourir simplement la grande sélection de recettes ou rechercher quelque chose de spécifique.



Chaque recette comprend des informations nutritionnelles détaillées ainsi que la possibilité d'ajuster les portions. Les recettes peuvent être privilégiées pour un accès rapide, et vous pouvez créer des listes de courses en appuyant simplement sur les ingrédients.



Les achats intégrés sont gratuits aujourd'hui !



Les + : Pour bien commencer l'année Télécharger l'app gratuite Fittastetic





JEUX GRATUITS iOS :

Dead Rain : New Zombie Virus (Action / Aventure, v1.1.7, 160 Mo, iOS 8.0, JungWoo Park) passe de 1,09 € à gratuit.



Le monde est infecté par un virus inconnu et en proie à une pluie incessante. Les personnes infectées se comportent comme des zombies.

Votre but ? Vous devez retrouver votre fille qui s'est perdue lors de l'évasion...



Les + : Un jeu de plateforme horrifique Télécharger le jeu gratuit Dead Rain : New Zombie Virus





Boom Land (, v1.3.5, 103 Mo, iOS 9.0, Mirage-lab) passe de 1,09 € à gratuit.



Faites tout exploser dans les 72 niveaux de ce jeu de puzzle physique qui s'inspire fortement d'un certain AngryBirds. Ici, les oiseaux sont remplacés par les bombes que vous pouvez placer où bon vous semble pour tout faire péter et ce, le plus vite possible.



Les + : Un peu d'originalité dans le genre

Le moteur physique Télécharger le jeu gratuit Boom Land





Spite & Malice HD (Casino / Cartes, v2.13.6, 66 Mo, iOS 10.0, WildCard Classics Inc) passe de 4,49 € à gratuit.



Un jeu de cartes mulitjoueur inspiré du jeu Skip-Bo et de la crapette. Le but ? Se défausser de ses cartes en les empilant par ordre croissant de numéros sur des piles communes à tous les joueurs.



Les + : Vous pouvez jouer en tour par tour en ligne jusqu'à 30 parties simultanées. Télécharger le jeu gratuit Spite & Malice HD





Treeceps (Forme et santé, v1.0.8, 183 Mo, iOS 13.0, Joe Waldow) passe de 5,49 € à gratuit.



S'entraîner - c'est comme se mettre à niveau: à chaque entraînement, vous gagnez un peu de force. Avec Treeceps, cette idée devient réalité.



Pour vous mettre en forme en vous entraînant, vous devez faire deux choses:

1.) Soyez actif

2.) Renforcez et développez vos muscles.



Téléchargez Treeceps pour atteindre ces deux objectifs. En poursuivant votre propre aventure de fitness dans un monde vivant où tout se rapporte à votre entraînement.



Un mois de Premium gratuit !



Les + : Se mettre au sport, tout en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Treeceps





PROMOS iOS :

The Shapeshifting Detective (Aventure, v1.01, 3,1 Go, iOS 9.0, Wales Interactive Ltd.) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Dorota Shaw est morte. Et les principaux suspects sont trois tarologues dotés de la capacité extraordinaire de prédire un meurtre – ou de le commettre. Votre tâche est de découvrir ce qu’ils savent d’autre, mais ils ne révélent pas leurs secrets obscurs à n’importe qui… Par chance, vous pouvez devenir qui vous voulez.



Le jeu comprend plus de 1 600 réponses vidéo Full HD, une interface d’interrogation simple dotée d’un mécanisme de suppression unique et un meurtrier choisi au hasard au début du jeu.

Télécharger The Shapeshifting Detective à 3,49 €





Grobo (Casse-tête / Aventure, v1.1.2, 742 Mo, iOS 9.0, Hot Chocolate Games LLC) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Dans le monde mystérieux et métallique de Megatropolis, un adorable robot nommé Grobo se réveille. Avec la capacité de déplacer la gravité et de marcher librement, vous devez guider Grobo à résoudre des énigmes épineuses tout au long de son voyage d'exploration de Mégatropolis. Cependant, le monde est délabré et abandonné. Les vestiges numériques des souvenirs de ceux qui y vivaient jadis sont éparpillés, hantant apparemment l’endroit. Grobo ne veut pas être seul ici. Grobo devra affronter le monde pris au hasard pour découvrir ses vérités, tenter de le restaurer et, espérons-le, trouver un ami.



Chaque chapitre de l’aventure de Grobo dévoile une nouvelle partie de l’histoire, ce qui le rapproche encore plus de la recherche de la vérité cachée dans son monde inquiétant. Télécharger Grobo à 1,09 €