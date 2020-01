Apple préparerait deux iPhone SE en 2020

Alban Martin

Alors que les quatre iPhone 12 à écran OLED (2 Pro et 2 classiques) sont de plus en plus envisagés du côté d'Apple, un rapport douteux des chaînes d'approvisionnement annonce une roadmap avec 6 iPhone, dont deux modèles «iPhone SE 2». L'année 2020 risquerait d'être encore plus compliquée à suivre que celle qui vient de s'achever.

Des iPhone qui voient double en 2020

Comme évoqué plus haut, quatre modèles d'iPhone 12 sont attendus pour l'automne 2020, avec deux iPhone 12 Pro équipés notamment d'une dalle OLED nouvelle génération, d'un capteur 3D arrière, d'un modem 5G premium et d'un écran 120 Hz, et deux iPhone 12 avec des composants un peu moins chers, mais conservant le design revu et corrigé tant attendu.



Si cela fait déjà beaucoup, selon des sources de DigiTimes, Apple ajouterait deux modèles LCD en 2020. Alors qu'on attend un iPhone SE 2 en mars, un sixième modèle serait une version améliorée de l'iPhone SE 2. On imagine qu'il profiterait alors de la puce A14 des iPhone 12, et pourquoi pas de la 5G.



Les sources de la chaîne d'approvisionnement d'Apple produisant des composants pour iPhone ont apparemment reçu des feuilles de route pour "six modèles" d'iPhone. En détail, Chipbond Technology de Taïwan aurait reçu des commandes pour les écrans LCD des deux modèles d'iPhone SE.



Malgré ses nombreuses informations sur le sujet, Digitimes ne s'est pas toujours montré très fiable. Il vaut mieux attendre une confirmation (ou non) de cette nouvelle rumeur qui peut surprendre. Cependant, gardons en tête qu'Apple a déjà sorti plusieurs versions d'un même produit en quelques mois, comme les AirPods 2 et AirPods Pro en 2019.



En tout cas, l'iPhone SE 2 devrait avoir un processeur A13 avec 3 Go de RAM d'application, une conception en verre inspirée de l'iPhone 8 et un support pour la recharge sans fil. Le bouton Touch ID serait conservé.



