Le prix des batteries lithium-ion des voitures a chuté de 90% en 10 ans

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le prix des batteries est en chute libre, notamment celles de grande capacité qu'on trouve dans les voitures hybrides et électriques. Nous sommes passés de 1 100$ le kilowatt-heure en 2009 à 156$ en 2019.



Les réductions de coûts sont dues à l'augmentation du volume des commandes, à la croissance des ventes de véhicules à batterie et à l'optimisation continue des processus de fabrication, estime Bloomberg qui a publié une enquête début décembre.

Une baisse de 87% du prix des batteries lithium-ion grande capacité

Le prix des batteries lithium-ion a donc chuté de 87% en moins de 10 ans. Selon Bloomberg New Energy Finance, le prix de l'électrique sera aligné avec celui des modèles essence et diesel en 2024 avec un prix proche de 100 dollars (90 euros). Du coup, une batterie de 100 kWh qu'on trouve par exemple chez Tesla en haut de gamme coûtera 9.000 euros, contre environ 15 000 euros à date. Comprenez que d'ici 4 ans, tous les constructeurs proposeront des véhicules électriques à prix raisonnable.



Malheureusement, pour le moment, les prix ne font que grimper. Malgré la baisse des tarifs de batteries, le prix moyen d'un véhicule électrique a augmenté de 42% depuis 2011.



Dans tous les cas, il y a fort à parier que l'explosion de la filière aura un impact sur les tarifs de tous nos appareils sur batterie, les smartphones et ordinateurs portables en tête. Reste à savoir quand.



Source