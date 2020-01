Curve 2020 : Apple Pay, Carte Metal et crédit arrivent

Vous vous rappelez du service Curve qui s’attache à regrouper toutes vos cartes de crédit en une ? Et bien après sa levée de fonds de 55 millions, la société annonce par email à ses clients que 2020 va être une riche année.



Ceux qui pestaient contre l’absence de support pour Apple Pay par exemple seront ravis que Curve va rattraper son concurrent Max sur ce point.

Curve : des nouveautés importantes à venir en 2020

L’agrégateur de cartes qui permet de payer avec différents comptes en une seule carte (cf test de Curve) a donc un planning plus que chargé en 2020.



Pour cette nouvelle décennie qui démarre, l’équipe indique donc que la compatibilité Apple Pay arrivera bientôt, sans donner de date précise.



Également prévu, l’arrivée de la carte Metal en Europe. Il s’agit de la carte haut de gamme qui offre des services supplémentaires et que l’on trouvait dans certains pays.



Du côté du Wallet, Curve va bientôt prendre en charge les cartes de fidélité.



De plus, Curve Credit sera lancé en 2020, au moins en test, afin de permettre des paiements en plusieurs fois, comme le propose Apple Card.



Enfin, le service va s’inviter aux États-Unis cette année, un bon moyen d’étendre sa base client et surtout de se s’attaquer à l’un des marchés les plus dynamiques sur le paiement mobile.



Bref, que du bon pour Curve et ses clients...

