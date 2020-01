83,5 milliards de dollars de dépenses sur l'App Store et le Play Store en 2019

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Quelques jours auparavant, nous apprenions grâce au site spécialisé Sensor Tower que 277 millions de dollars avaient été dépensés durant le jour de Noël sur l'App Store et le Play Store. Parmi ces revenus, 70% de ce chiffre ont été réalisés par la Pomme, affichant une belle hausse de 16% par rapport à l'année précédente.



Mais, aujourd'hui, c'est le bilan de l'année 2019 qui est mis en avant avec la publication des dépenses effectuées durant les 12 derniers mois. Une nouvelle fois, les chiffres font tourner la tête puisque 83,5 milliards de dollars de dépenses ont été recensés sur l'App Store et le Play Store.

83,5 milliards de dollars de dépenses sur l'App Store/Play Store

Toujours selon Sensor Tower, la somme dépensée par les utilisateurs pour acheter des applications et jeux en 2019 atteint donc les 83,5 milliards de dollars, soit une belle hausse de 17% par rapport à 2018, où les revenus atteignaient déjà les 71,3 milliards de dollars.



Tout comme à Noël, les utilisateurs les plus dépensiers sont les possesseurs d'un appareil à la Pomme avec 54,2 milliards de dollars, soit 16,3% de plus par rapport à l'année précédente.



Du côté Play Store, c'est 29,3 milliards de dollars, soit une hausse de 18,1% par rapport à 2018. Pour remettre les choses dans leurs contextes, l'App Store effectue 65% des recettes totales quand iOS représente une part de marché d'environ 15% dans le monde. Impressionnant, non ?



Pour entrer dans le détail, les jeux ont, à eux seuls, généré 61,7 milliards de dollars avec Arena of Valor en grand gagnant : 1,43 milliard de dollars de gain.



Source