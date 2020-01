Bluetooth SIG présente "LE Audio" avec partage audio et autres

Guillaume Gabriel

Grosse nouvelle du côté norme de communications puisque le Bluetooth Special Interest Group (SIG) vient d'annoncer l'arrivée prochaine de LE Audio, qui remplacera le Bluetooth audio.



Et de bien belle façon, puisque le petit nouveau a bien des fonctionnalités dans son sac : performances audio améliorées, prise en charge du partage audio et prise en charge des aides auditives.

Bluetooth SIG annonce LE Audio et ses fonctionnalités

Comment ces prouesses sont possibles ? Il faut savoir que LE Audio utilise un nouveau codec audio de haute qualité et de faible puissance pour un son meilleur, mais surtout pour une réduction de la consommation d'énergie. Une excellente nouvelle !



Et donc, l'autre grosse nouvelle, c'est la prise en charge de l'audio multi-flux permettant à plusieurs récepteurs audio de profiter de la musique (ou autre). Cela permettra aussi une meilleure expérience d'imagerie stéréo.



Baptisé Broadcast Audio, on parle d'un vrai partage audio qui permettra aux lieux publics tels que les aéroports, les bars, les gymnases et les cinémas de partager l'audio Bluetooth.



Peter Liu, membre du conseil d'administration de Bluetooth SIG :

Le partage audio basé sur la localisation peut changer la façon dont nous vivons le monde qui nous entoure. Par exemple, les gens pourront sélectionner l'audio diffusé par des téléviseurs silencieux dans les lieux publics, et des endroits comme les théâtres et les amphithéâtres pourront partager l'audio pour aider les visiteurs malentendants et fournir l'audio en plusieurs langues.

Les spécifications Bluetooth définissant LE Audio verront le jour au cours du second semestre 2020.



