App Store : un nouveau record avec 386 millions de dollars dépensés le jour de l'An

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Décidément, les chiffres n'arrêtent plus de pointer le bout de leur nez ces derniers jours, et c'est bien normal, puisque nous sommes à l'heure des différents bilans sur l'année passée.



Après les publications de Sensor Tower sur les revenus générés sur l'App Store et le Play Store durant 2019 et sur la période de Noël, c'est au tour d'Apple lui-même de publier une annonce.



Celle-ci concerne un nouveau record battu sur l'App Store, puisque pendant le jour de l'An, 386 millions de dollars ont été dépensés.

Apple bat un nouveau record avec l'App Store durant le jour de l'An

En plus de ce chiffre vertigineux, on note une belle hausse de 20% par rapport à l'année dernière ! Un second record a été battu à Noël puisque les dépenses engendrées ont atteint 1,42 milliard de dollars de revenus.



Dans l'annonce, Apple en profite pour indiquer que depuis sa création en 2008, les développeurs ont gagné 155 milliards de dollars, dont un quart l'année dernière.



Un versement d'environ 38 milliards de dollars sur l'année 2019, soit une augmentation annuelle d'environ 10% !



D'autres indications sont données : la Pomme précise une nouvelle fois qu'une application Apple TV native sera disponible sur les Smart TV LG, Sony et VIZIO plus tard dans l'année.



