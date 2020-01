CES 2020 : Un système d'airbag dans les coques de Speck

Il y a 6 ans, on vous partageait avec une touche d'humour une coque avec airbag intégré. Aujourd'hui, cet humour est devenu réalité au CES 2020, l'idée provient de Speck un accessoiriste très connu outre-Manche. La marque propose des coques nommées "Presidio 2" qui s'annoncent à l'avance révolutionnaires pour la protection de votre smartphone.



Une double couche de protection

On en voit des choses fantastiques depuis l'ouverture du CES 2020 ! Il faut le dire, l'accessoiriste Speck vient de lancer une petite révolution en matière de coque pour iPhone. L'entreprise utilise une nouvelle technologie qui a le doux nom "Cloud Armor".

L'intérieur de cette coque est très particulier à ce qu'on connait aujourd'hui. Les coques Presidio 2 ont une deuxième couche qui se place entre la coque et l'iPhone, elle est composée de beaucoup de capsules d'air qui absorberont le choc en si votre iPhone fait une chute violente.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, Speck montre la coque avant l'impact et pendant l'impact. L'airbag va venir encaisser le choc et les contours de l'iPhone seront protégés par la couche.

L'accessoiriste a expliqué lors de l'annonce de ce nouveau produit avoir effectué plusieurs tests pour voir jusqu'où la coque était capable de résister pour protéger l'iPhone. La coque a capitulé au-delà des 4 mètres.



Autre bon point point pour les Predisio 2, c'est qu'elles intègrent une protection antimicrobienne pour lutter contre les bactéries et les mauvaises odeurs.



Vous pouvez être averti de la commercialisation par mail sur le site officiel de Speck. La sortie est prévue pour le printemps 2020.

Bon après, pour les personnes qui veulent une coque discrète avec peu d'épaisseur, ce n'est clairement pas pour vous.



