L'iPhone bientôt l'équivalent d'une balise de détresse ?

Grâce à cette nouvelle technologie, il sera donc possible de déclencher un signal de détresse partout sur la planète , même si l'iPhone n'est pas connecté à un réseau mobile. Apple ne miserait pas sur la portée du signal, mais sur les iPhone à proximité . En effet, la firme californienne se servirait d'un iPhone connecté à un réseau cellulaire ou un réseau WiFi qui se trouverait juste à côté. Qu'il y en est 5, 6 ou 10, l'iPhone serait en recherche constante d'un iPhone ayant une connexion pour prévenir les secours. Le signal aurait dans son ensemble une assez grosse portée, probablement similaire à celle d'un réseau WiFi (soit environ quelques dizaines de mètres maximum ). Source

Comme vous pouvez le constater, il ne s'agirait pas d'un signal d'alerte que déclenche automatiquement l'iPhone (ce qui serait révolutionnaire), mais bien d'une interaction entre l'utilisateur et l'iPhone.

C'est en regardant le registre de l'USPTO qu'on vient d'apercevoir un brevet intéressant qui pourrait représenter une des futures fonctionnalités de l'iPhone . En effet, le brevet numéro 20200015169 déposé par Apple récemment, indique un nouveau mode d'économie d'énergie d'urgence (EPSM) qui serait capable de diffuser en continu un signal de détresse tout en préservant l'autonomie de l'iPhone, pour que le signal dure le plus longtemps possible.

À l'heure actuelle, il est facile pour un utilisateur iOS de déclencher un appel au secours (en appuyant 5 fois rapidement sur le bouton verrouillé), mais pour cela il faut que l'iPhone soit connecté au réseau d'un opérateur. Apple voudrait justement que cela s'étende à des zones non couvertes par certains opérateurs.

