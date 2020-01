Déception : Apple baisse le prix de la reprise des anciens appareils

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

2

Cette nouvelle fait le bonheur des sites de ventes de produits d'occasions. La firme californienne a pris une décision en ce début d'année, assez décevante. Celle de baisser les prix de reprises pour les anciens appareils Apple : iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.



Des baisses assez importantes sur la reprise de vos appareils Apple

Pour ceux qui se demande, mieux vaut-il vendre son ancien produit à Apple quand on en achète un nouveau ou vaut-il mieux le revendre sur leboncoin ou tout autre site spécialisé dans les produits d'occasions ?

La réponse à cette question ne sera peut-être pas la même qu'hier, puisque la firme californienne a aujourd'hui profondément changé sa grille tarifaire des reprises de produits.



Malheureusement, quasiment tout a été revu à la baisse, sur des tarifs de reprises qui étaient déjà bien bas. Cette décision risque de changer le comportement des clients au moment de prendre la décision de faire reprendre ou non leur ancien produit par Apple.

Les baisses concernent les iPhone, les iPad, les Mac et l'Apple Watch.

Les baisses de prix pour l'iPhone

La reprise de l'iPhone XS Max passe de 490€ à 430€

La reprise de l'iPhone XS passe de 400€ à 380€

La reprise de l'iPhone XR reste stable à 300€

La reprise de l'iPhone X passe de 320€ à 300€

La reprise de l'iPhone 8 Plus passe de 260€ à 220€

La reprise de l'iPhone 8 passe de 180€ à 170€

La reprise de l'iPhone 7 Plus passe de 180€ à 150€

La reprise de l'iPhone 7 passe de 110€ à 90€

La reprise de l'iPhone 6S Plus reste stable à 90€

La reprise de l'iPhone 6S reste stable à 60€

Les baisses de prix pour l'iPad

La reprise de l'iPad Pro passe de 230€ à 210€

La reprise de l'iPad passe de 120€ à 100€

La reprise de l'iPad Air passe de 70€ à 60€

La reprise de l'iPad Mini passe de 70€ à 80€

Les baisses de prix pour le Mac

Le MacBook Pro passe de 1 000€ à 690€

Le MacBook Air passe de 440€ à 320€

Le MacBook passe de 420€ à 330€

L'iMac passe de 479€ à 380€

Le Mac Pro passe de 440€ à 350€

Le Mac Mini passe de 140€ à 90€

Les baisses de prix pour l'Apple Watch

L'Apple Watch Series 4 reste stable à 80€

L'Apple Watch Series 3 reste stable à 70€

L'Apple Watch Series 2 passe de 40€ à 60€

L'Apple Watch Series 1 reste stable à 20€

Le plus choquant dans l'histoire reste les reprises des Mac où le MacBook Pro passe de 1 000€ à 690€, quand on sait qu'il est vendu plus de 2 000€, cela devient de la folie de le faire reprendre par Apple ! Bien évidemment les tarifs cités ci-dessus dépendent de l'état du produit.



Pour information, il est aussi possible de recycler une Apple TV, un casque Beats by Dre, un iPod..

Le nouveau programme de reprise est disponible sur le site d'Apple.



Vous pourrez demander soit un virement bancaire ou un crédit d'achat.



C’est le moment d’acheter un produit Apple en promotion et de revendre vos anciens sur Leboncoin et autre.