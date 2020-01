Doqo : un clavier "Macbook" pour iPad Pro sur Kickstarter

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

4

Encore un joli accessoire pour les possesseurs d'iPad Pro qui veulent transformer leur tablette en Macbook. Appelé Doqo, le nouveau produit annoncé par Billy de Gadget Labs est plus qu'un clavier car il propose également un trackpad et une connectique 7 en 1 complète.

Encore un accessoire pour iPad Pro orienté Mac

Doqo ambitionne donc de transformer littéralement votre iPad Pro en Macbook avec un trackpad qui apporte des expériences gestuelles de type Macbook (avec 2, 3 ou 4 doigts), sans oublier la possibilité d’y connecter un moniteur externe, un téléviseur (HDMI), une souris, un smartphone, un disque dur, un lecteur flash, un appareil photo et plus comme jamais auparavant.



Pour ne rien gâcher, le clavier est rétro éclairé et propose des touches rapides pour régler le volume, la luminosité et d'autres paramètres de l'iPad Pro en un clin d'œil. Et pour ceux qui sont taquins, sachez que Doqo renferme un clavier tactile à ciseaux, solide et bien fini.



Enfin, l’accessoire dispose d’une batterie supplémentaire pour charger votre iPad Pro et rechargez d'autres appareils grâce à une puissance de 4300 mAh.



Si vous êtes intéressés, Doqo est conçu pouriPad Pro 12,9 pouces et fonctionne aussi sur le 11 pouces. Il est actuellement en précommande sur Kickstarter à partir de 119$ avec une sortie prévue à partir de mai 2020.

Voici la vidéo de présentation :